影／泥濘乾化堅硬 基隆救災隊小山貓反覆挖富田一街搶通一半
花蓮縣光復鄉災情清理持續進行，基隆市救災隊25日進駐後，目前清理富田一街，道路泥濘厚度逾20公分，嚴重阻礙救援物資與人力車輛進入災區，已清一半，盼盡快打通道路，讓後續救災工作加速推進。
該路段因水退後遺留大面積泥濘，泥土乾化後變得格外堅硬，清理難度大增，僅靠人工幾乎無法處理，必須依靠小山貓等工程機具反覆挖掘，才能逐步推進。
基隆救災隊領隊何沛紳表示，這條道路約2公里，目前路段大約搶通一半，堆積的泥沙嚴重，後續作業恐需投入更多人力與時間，若天候與環境條件配合，仍需數日才能完全恢復暢通。
基隆市政府工務處長簡翊哲說，將持續投入人力與資源，是否再增援會再評估，希望確保救援物資順利送到災民手中，與花蓮縣府保持密切聯繫，協同完成救災及後續復原工作。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
