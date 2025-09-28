花蓮洪災台中特搜隊救出21人 盧秀燕：再支援掃街車、山貓、怪手

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢堤受到重創，台中市派特種搜救大隊前往支援，昨晚返抵台中。台中市長盧秀燕說，特搜隊救出21個人，很遺憾其中2人罹難，由於當地環境惡劣，環保局前天已派出人員以及大型掃街車抵達，昨天再加派建設局帶著山貓及怪手出發救災。

盧秀燕昨天參加法鼓山中區心靈環保家庭日活動後受訪表示，台灣有愛、人民善良，這次災後包括中央和地方政府出發前往救災，她看到很多鏟子英雄前往救災，市府也派出機具救災，大鏟小鏟一條心。

盧秀燕說，台中市政府第一時間馳援救災是消防局搜救隊，市府與花蓮縣政府商量，他們除了搜救工作外，也需要環境的清理，因為當地環境惡劣，因此環保局昨天已經派出人員以及大型清掃車輛馳援，但市府擔心不夠，昨早8時許，建設局帶著山貓及怪手馳援。

環保局長陳宏益說，災區在大型淤泥清除完成後，仍急需專業掃街與洗街車協助，才能讓環境快速恢復。市府25日接獲環管署請求支援，立即整備2輛大型掃街車及6名資深清潔隊員，由大肚區清潔隊大隊長何國仲擔任指揮官，前天已抵達花蓮救災前進指揮所光復糖廠，昨天上午投入清理行動。

何國仲指出，光復糖廠為救災前進指揮所，各地人車湧入造成周邊道路泥濘與揚塵，經與當地環保單位協調後，發現糖廠附近的土方暫置場有大量運土車行經，導致中山路及周邊道路泥土堆積，急需掃街車支援，環保局人員隨即展開清掃，展現跨縣市支援的效率與合作精神。

建設局長陳大田前天下午6時20分，再次致電花蓮縣府建設處長鄧子榆關心復建情形，災區因多條道路因積水與淤泥未退，特別是災情最嚴重的光復鄉佛祖街，清理困難，急需怪手、山貓等重機具支援，建設局立即允諾支援，加速花蓮復建腳步。

建設局說明，此次支援行動由養工處北屯工程隊隊長葉行健帶隊，昨天上午8時於崇倫苗圃集結，共動員工程人力20名、挖土機6台、山貓5部、卡車1部，全力投入災區清淤與復建，協助地方早日恢復正常生活。 台中市環保局馳援花蓮掃街工作。圖／台中市政府提供 台中市環保局馳援花蓮掃街工作。圖／台中市政府提供

