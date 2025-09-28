花蓮洪災台中特搜隊救出21人 盧秀燕：再支援掃街車、山貓、怪手

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
盧秀燕昨天參加法鼓山中區心靈環保家庭日活動。圖／台中市政府提供
盧秀燕昨天參加法鼓山中區心靈環保家庭日活動。圖／台中市政府提供

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢堤受到重創，台中市派特種搜救大隊前往支援，昨晚返抵台中。台中市長盧秀燕說，特搜隊救出21個人，很遺憾其中2人罹難，由於當地環境惡劣，環保局前天已派出人員以及大型掃街車抵達，昨天再加派建設局帶著山貓及怪手出發救災。

盧秀燕昨天參加法鼓山中區心靈環保家庭日活動後受訪表示，台灣有愛、人民善良，這次災後包括中央和地方政府出發前往救災，她看到很多鏟子英雄前往救災，市府也派出機具救災，大鏟小鏟一條心。

盧秀燕說，台中市政府第一時間馳援救災是消防局搜救隊，市府與花蓮縣政府商量，他們除了搜救工作外，也需要環境的清理，因為當地環境惡劣，因此環保局昨天已經派出人員以及大型清掃車輛馳援，但市府擔心不夠，昨早8時許，建設局帶著山貓及怪手馳援。

環保局長陳宏益說，災區在大型淤泥清除完成後，仍急需專業掃街與洗街車協助，才能讓環境快速恢復。市府25日接獲環管署請求支援，立即整備2輛大型掃街車及6名資深清潔隊員，由大肚區清潔隊大隊長何國仲擔任指揮官，前天已抵達花蓮救災前進指揮所光復糖廠，昨天上午投入清理行動。

何國仲指出，光復糖廠為救災前進指揮所，各地人車湧入造成周邊道路泥濘與揚塵，經與當地環保單位協調後，發現糖廠附近的土方暫置場有大量運土車行經，導致中山路及周邊道路泥土堆積，急需掃街車支援，環保局人員隨即展開清掃，展現跨縣市支援的效率與合作精神。

建設局長陳大田前天下午6時20分，再次致電花蓮縣府建設處長鄧子榆關心復建情形，災區因多條道路因積水與淤泥未退，特別是災情最嚴重的光復鄉佛祖街，清理困難，急需怪手、山貓等重機具支援，建設局立即允諾支援，加速花蓮復建腳步。

建設局說明，此次支援行動由養工處北屯工程隊隊長葉行健帶隊，昨天上午8時於崇倫苗圃集結，共動員工程人力20名、挖土機6台、山貓5部、卡車1部，全力投入災區清淤與復建，協助地方早日恢復正常生活。

台中市環保局馳援花蓮掃街工作。圖／台中市政府提供
台中市環保局馳援花蓮掃街工作。圖／台中市政府提供
台中市環保局馳援花蓮掃街工作。圖／台中市政府提供
台中市環保局馳援花蓮掃街工作。圖／台中市政府提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

藍主席選舉辯論 聚焦「造后」

2000人為花蓮祈福！法鼓山首推心靈環保日 盧秀燕讚：台灣有愛精神

法鼓山中區心靈環保家庭日活動 為花蓮災區祈福

爭藍主席！郝龍斌宣示不選總統 張亞中轟虛偽：明知自己選不上

相關新聞

中央、地方救光復洪災 基層怨雙頭馬車

花蓮光復鄉搶災昨再挖出兩具遺體，累計十七死、七失聯及八十三傷，救災任務隨時間過去更加艱巨，但中央、地方指揮雙頭馬車，基層...

上萬「鏟子超人」湧入未整合 志工大軍只能往街上擠

教師節連假首日，上萬名「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉救災，還有人一度擠不上火車，卻因缺乏政府整合調度、無人引導，有志工只能在...

花蓮洪災台中特搜隊救出21人 盧秀燕：再支援掃街車、山貓、怪手

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢堤受到重創，台中市派特種搜救大隊前往支援，昨晚返抵台中。台中市長盧秀燕說，特搜隊救出21個...

廣角鏡／逆風而行的身影 志工奔赴光復救災

花蓮洪患第五天，昨逢教師節連假首日，大批志工犧牲假期奔向花蓮光復鄉投入救災。有網友形容「有一種溫柔，是災區裡逆風而行的身...

6歲小沂老鼠相伴撐過1天1夜 搜救隊連小鼠也救了

六歲女童小沂，在姑婆、王姓姑丈公捨命搶救下，終於獲救。她瑟縮困在幽暗的鐵皮屋頂下超過廿四小時，特搜隊員問她在泥流中怎麼撐...

光復鄉校園陷汙泥 退休教授仍失聯

今天教師節，災情慘重的花蓮光復鄉，例行慶祝活動全數取消，教師流離失所，學校滿是一公尺高汙泥，正力拚連假後復課。也有教授退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。