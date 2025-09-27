光復鄉校園陷汙泥 退休教授仍失聯

今天教師節，災情慘重的花蓮光復鄉，例行慶祝活動全數取消，教師流離失所，學校滿是一公尺高汙泥，正力拚連假後復課。也有教授退休後從新竹到光復鄉築起家園，洪水卻沖入家門，迄今下落不明。教師們感嘆，「這是最悲傷的教師節」。

根據教育部校安中心統計，截至廿五日，樺加沙颱風造成花蓮縣共七校受損，損失金額粗估高達六○五三萬元，占整體災損金額的九成。其中花蓮縣光復國中淹水情形嚴重，粗估災損就高達六千萬元。教育部長鄭英耀近日也赴花東勘災，他表示，教育部已先補助一八五○萬元，幫助光復商工、光復國中以及花蓮、台東等各中小學修復校園。

六十五歲陽明交通大學退休教授高銘盛住在災情最慘重的佛祖街，他與妻子原本在客廳閒話家常，但水勢猛然灌入，高過屋頂，兩人來不及逃生都被沖走，高妻幸運拉住電線，逾十八小時終獲救。高銘盛曾獲得交通大學第一屆傑出教學獎肯定，師生紛紛上網協尋，祈禱能有奇蹟出現。

商品推薦