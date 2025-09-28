聽新聞
6歲小沂老鼠相伴撐過1天1夜 搜救隊連小鼠也救了

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東消防局特搜大隊隊員們將6歲女童救出。記者劉星君／翻攝
屏東消防局特搜大隊隊員們將6歲女童救出。記者劉星君／翻攝

六歲女童小沂，在姑婆、王姓姑丈公捨命搶救下，終於獲救。她瑟縮困在幽暗的鐵皮屋頂下超過廿四小時，特搜隊員問她在泥流中怎麼撐過，小沂吐露「老鼠陪我一天一夜」，阿公（姑丈公）、阿婆（姑婆）在裡面，讓大家聽了鼻酸。

泥流淹漫花蓮光復鄉，屏東特搜大隊跨區支援搶救，廿四日找到受困的六歲女童小沂。特搜人員發現，小沂佛祖街住家的屋頂幾乎被淹沒，他們邊爬邊漂，竭盡所能進入搜索，事後發現，前一晚其實就已經去過小沂家，但當時「屋頂幾乎滅頂」，研判生存機率微乎其微，不過搜救人員不死心，隔日受女童母親及親友請託，「再試一次看看」，最後在破壞屋頂瞬間聽到小沂喊一聲「我在這裡」，大家無比振奮。

屏東特搜大隊長陳世鴻還原搜救過程，指小沂獲救後不哭不鬧，甚至還幫忙加油，問她如何在密閉黑暗泥流度過，小沂說，「有一個老鼠陪伴我，過了一天一夜」，並說，阿公（姑丈公）、阿婆（姑婆）在裡面。

搜救隊救到小沂後，也在小沂位置正下方的燈具旁，發現小沂罹難的「阿婆」，現場也將陪伴小沂的小老鼠一起救出。小沂當時所處的空間很小，水位高點時，小沂幾乎只剩頭露出水面。

陳世鴻紅著眼眶說，這次救援在於「生命之鏈」扣合，兩名大人拚命守護、孩子強大求生意志、家屬信念與特搜人員堅持，才有這場最具意義的救援，當時如能將「阿公」找出，是最圓滿的。

