聽新聞
0:00 / 0:00

上萬「鏟子超人」湧入未整合 志工大軍只能往街上擠

聯合報／ 記者林佳彣王燕華翁至成周佑政林琮恩李人岳／連線報導

教師節連假首日，上萬名「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉救災，還有人一度擠不上火車，卻因缺乏政府整合調度、無人引導，有志工只能在街上遊蕩，尋覓救災機會。中央在光復車站前設「志工救災地點分配站」，縣府也委託慈濟調度志工，盼統整人力。

熱心民眾「一人一鏟」搭上往光復的火車，台鐵不斷加開班次，光復車站一整天人龍不斷，進出站形成壯觀畫面。到站時列車長站在月台對著人群大聲喊「謝謝各位」、深深敬禮。

也有人主動載志工前往災區，網友形容「滿滿的人，滿滿的愛」；有災民忍不住拭淚說，「覺得我們沒有被放棄」。

不過，中央和花蓮縣府未整合調度，有志工一出火車站就不知做什麼，只能在街上遊蕩尋覓救災機會。臉書社團「花蓮同鄉會」發文，籲請志工不要漫無目的在災區街道遊走，沒效率也可能妨礙其他人的工作。

新竹陳姓男子坦言，出火車站後往前走，起初看到許多人在清理，更遠的路段人就比較少人，光幫一戶就清不完，何況是較遠災區，建議政府可集中人力後分配。

「到底政府的作為在哪裡？」有民眾質疑，志工一窩蜂往災區跑，沒有計畫，受傷誰來負責？災民也說，志工分布不均，像北富村、大同村一帶離得比較遠，當地災民求助無門。網路出現「資訊志工」居中媒合。

賴清德總統昨天表示，提醒前往的朋友，在光復火車站前，中央前進協調所設有「志工救災地點分配站」。如果不是跟隨大型團體前往，請先到分配站登記，現場會協調、安排工作給每個人，缺乏器具的也可以現場領取。

行政院昨也公布「安心住宿方案」，提供卅家旅宿約七百個房間，針對目前公設或在地原民單位設置的收容災民，提供旅宿補助，每人每天最高兩千元，以居住七天為原則，若有需要可再延長七天。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

法鼓山中區心靈環保家庭日活動 為花蓮災區祈福

綠委陳瑩協調新北回收公會 出動機具人力助花蓮災後復原

網曝花蓮災區賑災建議改捐「太陽餅」 台中人送暖800盒、物資直送花蓮

照顧花蓮災區毛孩 縣府攜手民間啟動義診

相關新聞

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

花蓮搶災今天進入第5天，救災人員上午在距離光復鄉約40公里的壽豐鄉米棧大橋河床，發現一具男性遺體，原本經家屬視訊指認是6...

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，各地志工湧入光復鄉協助。經濟部晚間在臉書指出，行政院前進協調所已經宣布目前物資充足，暫停募集...

影／佛祖街87歲失聯婦找到了 家屬淚謝各界「沒有放棄我媽媽」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搜救傳出新進展，歷經昨日空勤吊掛特搜人員搜尋未果，今天再以怪手挺進拆屋，終於找到失聯的黃姓婦人遺...

廣角鏡／逆風而行的身影 志工奔赴光復救災

花蓮洪患第五天，昨逢教師節連假首日，大批志工犧牲假期奔向花蓮光復鄉投入救災。有網友形容「有一種溫柔，是災區裡逆風而行的身...

中央、地方救光復洪災 基層怨雙頭馬車

花蓮光復鄉搶災昨再挖出兩具遺體，累計十七死、七失聯及八十三傷，救災任務隨時間過去更加艱巨，但中央、地方指揮雙頭馬車，基層...

6歲小沂老鼠相伴撐過1天1夜 搜救隊連小鼠也救了

六歲女童小沂，在姑婆、王姓姑丈公捨命搶救下，終於獲救。她瑟縮困在幽暗的鐵皮屋頂下超過廿四小時，特搜隊員問她在泥流中怎麼撐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。