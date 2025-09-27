上萬「鏟子超人」湧入未整合 志工大軍只能往街上擠

教師節連假首日，上萬名「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉救災，還有人一度擠不上火車，卻因缺乏政府整合調度、無人引導，有志工只能在街上遊蕩，尋覓救災機會。中央在光復車站前設「志工救災地點分配站」，縣府也委託慈濟調度志工，盼統整人力。

熱心民眾「一人一鏟」搭上往光復的火車，台鐵不斷加開班次，光復車站一整天人龍不斷，進出站形成壯觀畫面。到站時列車長站在月台對著人群大聲喊「謝謝各位」、深深敬禮。

也有人主動載志工前往災區，網友形容「滿滿的人，滿滿的愛」；有災民忍不住拭淚說，「覺得我們沒有被放棄」。

不過，中央和花蓮縣府未整合調度，有志工一出火車站就不知做什麼，只能在街上遊蕩尋覓救災機會。臉書社團「花蓮同鄉會」發文，籲請志工不要漫無目的在災區街道遊走，沒效率也可能妨礙其他人的工作。

新竹陳姓男子坦言，出火車站後往前走，起初看到許多人在清理，更遠的路段人就比較少人，光幫一戶就清不完，何況是較遠災區，建議政府可集中人力後分配。

「到底政府的作為在哪裡？」有民眾質疑，志工一窩蜂往災區跑，沒有計畫，受傷誰來負責？災民也說，志工分布不均，像北富村、大同村一帶離得比較遠，當地災民求助無門。網路出現「資訊志工」居中媒合。

賴清德總統昨天表示，提醒前往的朋友，在光復火車站前，中央前進協調所設有「志工救災地點分配站」。如果不是跟隨大型團體前往，請先到分配站登記，現場會協調、安排工作給每個人，缺乏器具的也可以現場領取。

行政院昨也公布「安心住宿方案」，提供卅家旅宿約七百個房間，針對目前公設或在地原民單位設置的收容災民，提供旅宿補助，每人每天最高兩千元，以居住七天為原則，若有需要可再延長七天。

