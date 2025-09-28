中央、地方救光復洪災 基層怨雙頭馬車

花蓮光復鄉搶災昨再挖出兩具遺體，累計十七死、七失聯及八十三傷，救災任務隨時間過去更加艱巨，但中央、地方指揮雙頭馬車，基層抱怨連連。花蓮縣議長張峻昨當面問勘災的副總統蕭美琴，「中央地方是不是可以放下偏見、放下心結」？蕭當場請雙方坐下來溝通，齊心救災。

救災人員昨擴大搜索，在距災區四十公里外的壽豐鄉米棧橋河床發現一具遺體，檢警採指紋比對，晚間確認是「小沂」姑丈公、七十二歲王姓老翁。

八十七歲黃姓婦人緊抱神明桌身亡，深埋兩公尺泥沙中多日，但因屋內淹水淤泥太嚴重，救難人員直到昨天終於以圓鍬及徒手挖掘近半小時移出。返程渡河時，先在遺體綁上三件救生衣當浮具，再以「人鏈」方式協助運至救護車。黃婦小女兒雙手合十淚流不止，鞠躬感謝救難人員沒放棄母親。

連日來，馬太鞍溪仍不時溢流到光復市區，影響救災。水利署長林元鵬說，目前策略是在河床中心挖出深水槽引導水流到河道中央，避免流向市區，最慢今天完成。

台糖光復糖廠現在是救災大本營，花蓮縣府在廠區多功能會議室設前進指揮所，中央災害應變中心在糖廠環教中心設前進協調所，兩處僅距三百公尺，卻各自為政。國軍也在糖廠設了前進指揮所，日前賴清德總統在此聽取簡報，還上演打電話給當時人在十多公尺外的縣長徐榛蔚場景。縣府稱總統府沒通知，才未參加，基層救災人員忍不住感嘆，中央地方「何時能齊心救災？」

連日來，中央每天上午十時開救災記者會說明，縣府昨首次說明，時間和中央接近，分庭抗禮意味濃。但徐榛蔚因勘災未出席，官員也塞車遲到，讓記者現場枯等近七十分鐘。

有媒體怒問雙方何時整合救災、一起開記者會？縣府秘書楊順宇表示，「中央沒有通知，我們也不知道」，工作會議中將再確認。他說，縣府依災防法第十二條成立前進指揮所，「中央另外成立前進指揮所，縣府事前並不知道」。

中央總協調官、經濟部次長賴建信則說，「大家不要糾結這個事」，中央前進協調所整合資源協助地方救災，電話聯繫縣府了解需求。至於縣府也在相近的時地開記者會，賴建信說，他也是昨天上午才聽聞此事，是否併同開記者會，可以與縣府協調。

蕭美琴下午到前進協調所視察時，縣府代理秘書長饒忠、議長張峻等人參加。蕭美琴也把饒忠、賴建信等人留下溝通，她說，重建之路漫長，希望中央與地方大家一心共同努力。

行政院長卓榮泰昨說，行政院依丹娜絲風災特別條例簽核公告花蓮全區為災區，○九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害將依據此特別條例，延續補助方向，光復鄉涵括在內，丹娜絲特別預算除編列堰塞湖處理預算外也有預備金，請大家安心。

花蓮光復洪患昨進入第五天，光復國中汙泥最厚達一公尺，光靠人力已無法復原，申請大型機具進場協助。記者季相儒／攝影

