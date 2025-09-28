聽新聞
廣角鏡／逆風而行的身影 志工奔赴光復救災

聯合報／ 文／王燕華
記者季相儒／攝影
記者季相儒／攝影

花蓮洪患第五天，昨逢教師節連假首日，大批志工犧牲假期奔向花蓮光復鄉投入救災。有網友形容「有一種溫柔，是災區裡逆風而行的身影。」只是隨著天氣轉熱泥沙乾燥變硬，人力挖土已愈來愈挖不動，有志工擔憂「災區已瀕臨崩潰」，盼中央和花蓮縣府投入更多機具協助。 

記者季相儒／攝影
記者季相儒／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 光復鄉

