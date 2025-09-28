聽新聞
0:00 / 0:00
廣角鏡／逆風而行的身影 志工奔赴光復救災
花蓮洪患第五天，昨逢教師節連假首日，大批志工犧牲假期奔向花蓮光復鄉投入救災。有網友形容「有一種溫柔，是災區裡逆風而行的身影。」只是隨著天氣轉熱泥沙乾燥變硬，人力挖土已愈來愈挖不動，有志工擔憂「災區已瀕臨崩潰」，盼中央和花蓮縣府投入更多機具協助。
