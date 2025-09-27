2000人為花蓮祈福！法鼓山首推心靈環保日 盧秀燕讚：台灣有愛精神
「法鼓山中區心靈環保家庭日」今在台中秋紅谷景觀生態園區登場，逾2000名民眾在法鼓山方丈和尚果暉法師的帶領下，祈願花蓮災區能早日復原；到場響應的台中市長盧秀燕說，「台灣有愛，人民向善」，肯定災後展現「台灣有愛」精神。
今天的活動以「幸福城市尋寶X法華嬉遊」為主題，透過「西遊記」故事串聯心靈、禮儀、自然、生活「四種環保」的實踐行動，規畫劇場演出、禪悅體驗、遊戲手作及環保市集等。果暉法師也偕同盧秀燕體驗「托水缽」動禪，引導民眾體會淨心之美。
盧秀燕說，感謝法鼓山長期關懷中部地區，以宗教力量淨化人心，推動社會向善；「台灣有愛，人民向善」，在花蓮風災中展現無私付出，從民眾自發救災，到中央與地方政府、民間團體及法鼓山投入救援，充分體現台灣社會的愛與凝聚力。
盧秀燕指出，今年適逢法鼓山開山20周年、台中寶雲寺也迎來10周年，聖嚴法師以簡單易懂方式傳遞「心靈環保」；她以台中市在秋紅谷成功復育黑天鵝，並送養外縣市，還派員「心靈環保」助其安定移居為例，呼應法鼓山推動的健康、快樂與平安，並呼籲民眾保持距離、勿餵食，讓生命自在生長。
果暉法師首先帶領大眾恭念十聲「南無觀世音菩薩」，為花蓮災區往生者與受難者迴向祈福，祈願災區能早日復原。他強調，面對災害，除了物質上的援助與家園的重建，更需重視「心靈重建」，唯有人心安定，社會與國土才能安穩。
果暉法師引用聖嚴法師「安心、安身、安家、安業」的智慧，提醒大眾以慈悲與智慧面對困境，從中獲得力量，更呼籲世人，面對極端氣候的挑戰，要落實環保、節約資源，共同守護地球家園。
民政局長吳世瑋表示，法鼓山長期弘揚漢傳禪佛教、行善積德，此次花蓮洪災，也攜手社會各界，協助受災民眾重建家園。感謝法鼓山持續發揚佛陀慈悲精神，讓社會祥和、台灣平安。
