快訊

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

花蓮馬太鞍溪堤防早已損壞才釀災？水利署：今年7月已修復

中央社／ 台北27日電
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，水流不斷流入市區，也影響救災，水利署調度怪手開挖，盼導流到河道中央。記者季相儒／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，水流不斷流入市區，也影響救災，水利署調度怪手開挖，盼導流到河道中央。記者季相儒／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，外界質疑馬太鞍溪堤防早已損壞是致災原因。經濟部水利署今天表示，外界所指的是去年因颱風康芮受損之馬太鞍溪右岸光復3號堤段，但水利署第九河川分署在今年7月已完成修復，這次堤段被沖毀主因是溢流量超過堤防設計流量所致，非事前存在缺失。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，各界關注致災原因，一說為馬太鞍溪堤防早已損壞才會致災。水利署今天晚間發布新聞稿澄清並非屬實，外界所說該堤段為馬太鞍溪右岸光復3號堤段，是於去年10月康芮颱風時受損，但第9河川分署已在今年7月完成修復。

水利署強調，此次在堰塞湖溢流中沖毀，主因是溢流量超過設計流量所致，並非事前存在缺失。

水利署重申，依行政院指示，馬太鞍堰塞湖由農業部成立跨部會專案小組主責因應，並針對「壩體狀況及風險推估」、「工程因應對策研擬及推動」及「疏散撤離因應對策研擬及推動」等3方面工作。水利署也跟花蓮縣政府、交通部公路局等單位合作，於颱風來臨前完成下游防減災整備，包括堤防加高（固）、覆土培厚、開口堤封堵，以及預布鼎塊與移動式抽水機。

堰塞湖溢流後，水利署指出，行政院24日成立「前進協調所」，水利署長林元鵬立即趕赴災區，並動員所屬14個分署，調派152部重型機具及支援人力237人，今天晚間6時前，也已完成光復鄉佛祖街溢淹水流封堵，確保當地居民安全無虞。

至於未來工程，水利署表示，將在2週內搶修完成第一道土堤防線，年底前完成加強加固，明年4月底完成堤防修復；而河道清疏部分，年底前可清除100萬立方公尺土石，明年汛期前可累計達300萬立方公尺，明年底前累計完成600萬立方公尺，以降低未來洪水風險。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 水利署 康芮颱風 洪水

延伸閱讀

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

南橫路基坍方土石落新武呂溪 林保署：無形成堰塞湖

影／堰塞湖溢流重創光復鄉 居民嘆：幾乎可以說是滅鄉

花蓮堰塞湖洪災…災害應變中心公布最新死傷 釀17死7失聯83傷

相關新聞

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

花蓮搶災今天進入第5天，救災人員上午在距離光復鄉約40公里的壽豐鄉米棧大橋河床，發現一具男性遺體，原本經家屬視訊指認是6...

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，各地志工湧入光復鄉協助。經濟部晚間在臉書指出，行政院前進協調所已經宣布目前物資充足，暫停募集...

影／佛祖街87歲失聯婦找到了 家屬淚謝各界「沒有放棄我媽媽」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搜救傳出新進展，歷經昨日空勤吊掛特搜人員搜尋未果，今天再以怪手挺進拆屋，終於找到失聯的黃姓婦人遺...

馬太鞍溪堰塞湖洪災 行政院長卓榮泰：已預備相關經費

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，後續重建復原經費引關注。行政院長卓榮泰今天說，0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害復原與處理，將依...

堰塞湖洪災重創 花蓮宣布光復鄉明天續停班停課

花蓮縣光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，上千家戶受到重創，還在清理復原之中，花蓮縣府晚間宣布，災區需要災後復原及防備，光復...

馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下降 學者分析風險：仍憂心再發生蓄水

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部長陳駿季今表示，目前水位已減為700萬噸，待天候許可會派人安裝水位計，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。