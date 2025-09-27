「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，各地志工湧入光復鄉協助。經濟部晚間在臉書指出，行政院前進協調所已經宣布目前物資充足，暫停募集，若有新需求會再對外說明；光復火車站前也設立「志工救災地點分配站」，可以協調各地志工災後復原。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，光復鄉家戶遍地淤泥，各地志工自備鏟子湧入，被稱為「鏟子超人」。
經濟部在臉書表示，根據行政院前進協調所資料，災後復原工作有4項重要資訊，首先，民眾若想前往光復鄉擔任志工，目前光復火車站前，中央前進協調所已經設立 「志工救災地點分配站」；民眾若非隨團體行動的志工，請先到分配站登記，現場會協調、安排最需要的災後復原工作；沒有工具也不用擔心，分配站備有器具可領取。
經濟部說明，其次，災區目前物資充足，物資募集暫停中，若當地有新的需求會再跟民眾報告。
第三，經濟部表示，災後復原重要地點圖資，包含中油加盟台糖大進站等加油站、超商有統一超商馬太鞍門市、光復糖廠內有救護站等，有需要的民眾都能前往。
第四，災區污泥、垃圾暫置場地點，目前持續設置中，有需求的民眾請撥打1999聯繫花蓮縣環保局。
