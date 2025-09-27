快訊

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

中央社／ 台北27日電
花蓮洪災、大家獻愛心，來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工利用連假幫忙清淤打掃，使得花蓮縣住宿率提高到七至八成，但是有收錢的房間沒多少。聯合報記者季相儒／攝影
花蓮洪災、大家獻愛心，來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工利用連假幫忙清淤打掃，使得花蓮縣住宿率提高到七至八成，但是有收錢的房間沒多少。聯合報記者季相儒／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，各地志工湧入光復鄉協助。經濟部晚間在臉書指出，行政院前進協調所已經宣布目前物資充足，暫停募集，若有新需求會再對外說明；光復火車站前也設立「志工救災地點分配站」，可以協調各地志工災後復原。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，光復鄉家戶遍地淤泥，各地志工自備鏟子湧入，被稱為「鏟子超人」。

經濟部在臉書表示，根據行政院前進協調所資料，災後復原工作有4項重要資訊，首先，民眾若想前往光復鄉擔任志工，目前光復火車站前，中央前進協調所已經設立 「志工救災地點分配站」；民眾若非隨團體行動的志工，請先到分配站登記，現場會協調、安排最需要的災後復原工作；沒有工具也不用擔心，分配站備有器具可領取。

經濟部說明，其次，災區目前物資充足，物資募集暫停中，若當地有新的需求會再跟民眾報告。

第三，經濟部表示，災後復原重要地點圖資，包含中油加盟台糖大進站等加油站、超商有統一超商馬太鞍門市、光復糖廠內有救護站等，有需要的民眾都能前往。

第四，災區污泥、垃圾暫置場地點，目前持續設置中，有需求的民眾請撥打1999聯繫花蓮縣環保局。

花蓮洪災、大家獻愛心，來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工利用連假幫忙清淤打掃，使得花蓮縣住宿率提高到七至八成，但是有收錢的房間沒多少。聯合報記者季相儒／攝影
花蓮洪災、大家獻愛心，來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工利用連假幫忙清淤打掃，使得花蓮縣住宿率提高到七至八成，但是有收錢的房間沒多少。聯合報記者季相儒／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 光復鄉

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下降 學者分析風險：仍憂心再發生蓄水

影／堰塞湖溢流重創光復鄉 居民嘆：幾乎可以說是滅鄉

堰塞湖溢流毀光復鄉75年書局 老闆娘嘆損失上百萬

綠委陳瑩協調新北回收公會 出動機具人力助花蓮災後復原

相關新聞

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

花蓮搶災今天進入第5天，救災人員上午在距離光復鄉約40公里的壽豐鄉米棧大橋河床，發現一具男性遺體，原本經家屬視訊指認是6...

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，各地志工湧入光復鄉協助。經濟部晚間在臉書指出，行政院前進協調所已經宣布目前物資充足，暫停募集...

影／佛祖街87歲失聯婦找到了 家屬淚謝各界「沒有放棄我媽媽」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搜救傳出新進展，歷經昨日空勤吊掛特搜人員搜尋未果，今天再以怪手挺進拆屋，終於找到失聯的黃姓婦人遺...

馬太鞍溪堰塞湖洪災 行政院長卓榮泰：已預備相關經費

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，後續重建復原經費引關注。行政院長卓榮泰今天說，0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害復原與處理，將依...

堰塞湖洪災重創 花蓮宣布光復鄉明天續停班停課

花蓮縣光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，上千家戶受到重創，還在清理復原之中，花蓮縣府晚間宣布，災區需要災後復原及防備，光復...

馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下降 學者分析風險：仍憂心再發生蓄水

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部長陳駿季今表示，目前水位已減為700萬噸，待天候許可會派人安裝水位計，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。