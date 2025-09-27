快訊

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

馬太鞍溪堰塞湖洪災 行政院長卓榮泰：已預備相關經費

中央社／ 台北27日電
行政院長卓榮泰。聯合報記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰。聯合報記者胡經周／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，後續重建復原經費引關注。行政院卓榮泰今天說，0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害復原與處理，將依據「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」延續補助方向，此外也有預備金能因應，請大家安心。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，外界關注重建復原經費，卓榮泰今天在臉書指出，依丹娜絲風災特別條例花蓮全區都為災區，而0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害將會依據此特別條例，延續補助方向，光復鄉全區也都涵括在內，且丹娜絲特別預算本來就有編列堰塞湖處理預算，加上災害預備金也能因應，請大家安心。

政院人士進一步解釋，依照丹娜絲風災特別條例，行政院會公告花蓮全區為災區，而堰塞湖災害將按照條例規範進行補助，且丹娜絲特別預算當中，也已經編列堰塞湖的處理預算，另外也有預備金能夠使用。

立法院會8月三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，預算規模新台幣600億元，用於農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，以及自來水、瓦斯及燃氣設施等災區復原重建項目。

另外，近日各界湧入光復鄉災區，協助清除淤泥。卓榮泰也提到，感謝大量超人志工，這段期間穿著雨鞋、帶著工具裝備前往花蓮，齊心復原家園。

他說，為讓全國各地到達花蓮的志工，在一抵達後就有清楚指引，能在最短時間、有效率前往最需要幫忙的地方，中央前進協調所已在光復火車站前設置救災地點分配站，提供水、毛巾、手套等基本物資及接駁，謝謝大家以行動接力，讓花蓮再次美麗，「不是每個超人都有披風，穿著雨鞋、拿著鏟子一定是超級英雄」。

堰塞湖 馬太鞍溪 卓榮泰 行政院

