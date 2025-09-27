馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下降 學者分析風險：仍憂心再發生蓄水
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部長陳駿季今表示，目前水位已減為700萬噸，待天候許可會派人安裝水位計，但因情況未明朗，因此尚無法解除紅色警戒。學者分析，目前風險已經降低很多、水量也大幅下降，但仍憂心若再遭逢地震或豪雨，可能再導致邊坡坍塌淤積新的土石壩堤，堵住後又可能再蓄水。
陳駿季今天指出，馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流後導致部分潰堤，水位已減為700萬噸。至於剩餘水量如何處理，他指出，由於壩體旁仍有土石崩塌，無法人為安裝水位計，屆時只要情況許可就會派人重新安裝、監測水位更精準，再透過專家會議討論，「不排除任何可能。」但也因尚未確認狀況，無法解除紅色警戒。
台大土木系教授游景雲談到，目前初步視之風險降低很多，依目前的量體，初步來看不會再有大規模的洪水事件，即便水體到了馬太鞍溪，洪流量也不會太大，動能不足以再夾帶大量的砂石到下游。
但游景雲也指出，未來則要擔心若發生大地震、大豪雨破壞邊坡，就可能導致坍塌淤積新的土石壩堤，堵住後又可能再發生蓄水，也是未來要觀測的重點。而現階段風險已經降低很多，但民眾承受災害的能力也下降、基礎建設也遭大量損壞，何時較適合解除紅色警戒，都要視各種條件與監測坐下來談。
林保署集水區治理組長劉忠憲表示，堰塞湖水量已經大幅降低，但水還是一直往下游輸送，只是水量小很多，評估不會再有先前的洪水規模，但馬太鞍溪下游河道淤積，通洪斷面相較先前也小，因此還是評估須維持紅色警戒，無法降級。
劉忠憲也談到，目前靠監測並和堰塞湖共存，會由經濟部水利署先針對下游河道清疏、補強堤防缺口。也監測剩餘水量往下游輸送時河道承受力，以及是否又會漫溢到鄉鎮；或發生一定降雨量時，再發布警戒通知下游民眾撤離。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言