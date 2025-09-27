快訊

續留富邦？日前無預警清空社群追蹤 李雅英全說了

「鏟子超人」湧入光復救災釀塞車 災民：應變中心好像沒用？

林欽榮透過「白手套」向沈慶京索賄？黃國昌稱檢裝沒聽到 北檢回應

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下降 學者分析風險：仍憂心再發生蓄水

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，水流不斷流入市區，也影響救災，水利署調度怪手開挖，盼導流到河道中央。記者季相儒／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，水流不斷流入市區，也影響救災，水利署調度怪手開挖，盼導流到河道中央。記者季相儒／攝影

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部陳駿季今表示，目前水位已減為700萬噸，待天候許可會派人安裝水位計，但因情況未明朗，因此尚無法解除紅色警戒。學者分析，目前風險已經降低很多、水量也大幅下降，但仍憂心若再遭逢地震豪雨，可能再導致邊坡坍塌淤積新的土石壩堤，堵住後又可能再蓄水。

陳駿季今天指出，馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流後導致部分潰堤，水位已減為700萬噸。至於剩餘水量如何處理，他指出，由於壩體旁仍有土石崩塌，無法人為安裝水位計，屆時只要情況許可就會派人重新安裝、監測水位更精準，再透過專家會議討論，「不排除任何可能。」但也因尚未確認狀況，無法解除紅色警戒。

台大土木系教授游景雲談到，目前初步視之風險降低很多，依目前的量體，初步來看不會再有大規模的洪水事件，即便水體到了馬太鞍溪，洪流量也不會太大，動能不足以再夾帶大量的砂石到下游。

但游景雲也指出，未來則要擔心若發生大地震、大豪雨破壞邊坡，就可能導致坍塌淤積新的土石壩堤，堵住後又可能再發生蓄水，也是未來要觀測的重點。而現階段風險已經降低很多，但民眾承受災害的能力也下降、基礎建設也遭大量損壞，何時較適合解除紅色警戒，都要視各種條件與監測坐下來談。

林保署集水區治理組長劉忠憲表示，堰塞湖水量已經大幅降低，但水還是一直往下游輸送，只是水量小很多，評估不會再有先前的洪水規模，但馬太鞍溪下游河道淤積，通洪斷面相較先前也小，因此還是評估須維持紅色警戒，無法降級。

劉忠憲也談到，目前靠監測並和堰塞湖共存，會由經濟部水利署先針對下游河道清疏、補強堤防缺口。也監測剩餘水量往下游輸送時河道承受力，以及是否又會漫溢到鄉鎮；或發生一定降雨量時，再發布警戒通知下游民眾撤離。

堰塞湖 馬太鞍溪 洪水 地震 陳駿季 農業部 豪雨

延伸閱讀

堰塞湖紅色警戒難解除 陳駿季指監測困難 回應李鴻源盼各界勿糾結名詞

【重磅快評】馬太鞍堰塞湖若長在台南、高雄 結果會一樣嗎？

專家會議指「爆破馬太鞍堰塞湖不可行」 陳駿季：傅崐萁應尊重專業

影／堰塞湖溢流釀14死 傅崐萁點名陳駿季曾說「沒有立即性的危險」

相關新聞

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

花蓮搶災今天進入第5天，救災人員上午在距離光復鄉約40公里的壽豐鄉米棧大橋河床，發現一具男性遺體，原本經家屬視訊指認是6...

花蓮堰塞湖洪災…災害應變中心公布最新死傷 釀17死7失聯83傷

中央災害應變中心今晚6時30分公布花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災最新死傷情況為 17死7失聯83傷。

影／佛祖街87歲失聯婦找到了 家屬淚謝各界「沒有放棄我媽媽」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搜救傳出新進展，歷經昨日空勤吊掛特搜人員搜尋未果，今天再以怪手挺進拆屋，終於找到失聯的黃姓婦人遺...

堰塞湖洪災重創 花蓮宣布光復鄉明天續停班停課

花蓮縣光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，上千家戶受到重創，還在清理復原之中，花蓮縣府晚間宣布，災區需要災後復原及防備，光復...

馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下降 學者分析風險：仍憂心再發生蓄水

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部長陳駿季今表示，目前水位已減為700萬噸，待天候許可會派人安裝水位計，但...

影／堰塞湖溢流重創光復鄉 居民嘆：幾乎可以說是滅鄉

花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉，一名受災戶陳先生表示，這次真的太慘了，幾乎可以說是滅鄉，他家裡所有家具都報銷了，房內院子的土石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。