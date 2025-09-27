馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下降 學者分析風險：仍憂心再發生蓄水

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部長陳駿季今表示，目前水位已減為700萬噸，待天候許可會派人安裝水位計，但因情況未明朗，因此尚無法解除紅色警戒。學者分析，目前風險已經降低很多、水量也大幅下降，但仍憂心若再遭逢地震或豪雨，可能再導致邊坡坍塌淤積新的土石壩堤，堵住後又可能再蓄水。

陳駿季今天指出，馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流後導致部分潰堤，水位已減為700萬噸。至於剩餘水量如何處理，他指出，由於壩體旁仍有土石崩塌，無法人為安裝水位計，屆時只要情況許可就會派人重新安裝、監測水位更精準，再透過專家會議討論，「不排除任何可能。」但也因尚未確認狀況，無法解除紅色警戒。

台大土木系教授游景雲談到，目前初步視之風險降低很多，依目前的量體，初步來看不會再有大規模的洪水事件，即便水體到了馬太鞍溪，洪流量也不會太大，動能不足以再夾帶大量的砂石到下游。

但游景雲也指出，未來則要擔心若發生大地震、大豪雨破壞邊坡，就可能導致坍塌淤積新的土石壩堤，堵住後又可能再發生蓄水，也是未來要觀測的重點。而現階段風險已經降低很多，但民眾承受災害的能力也下降、基礎建設也遭大量損壞，何時較適合解除紅色警戒，都要視各種條件與監測坐下來談。

林保署集水區治理組長劉忠憲表示，堰塞湖水量已經大幅降低，但水還是一直往下游輸送，只是水量小很多，評估不會再有先前的洪水規模，但馬太鞍溪下游河道淤積，通洪斷面相較先前也小，因此還是評估須維持紅色警戒，無法降級。

劉忠憲也談到，目前靠監測並和堰塞湖共存，會由經濟部水利署先針對下游河道清疏、補強堤防缺口。也監測剩餘水量往下游輸送時河道承受力，以及是否又會漫溢到鄉鎮；或發生一定降雨量時，再發布警戒通知下游民眾撤離。

