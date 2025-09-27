影／堰塞湖溢流重創光復鄉 居民嘆：幾乎可以說是滅鄉

花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉，一名受災戶陳先生表示，這次真的太慘了，幾乎可以說是滅鄉，他家裡所有家具都報銷了，房內院子的土石堆積至少一百公分，衛浴設備也不能使用，呼籲政府派人作實名制登記，確認受損情形。

受到樺加沙颱風外圍環流重創，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。從昨天陸陸續續有許多志工湧入光復協助清理家園，今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站，前往災區協助清理，盼望災區能早日恢復正常生活。 受到樺加沙颱風外圍環流重創，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。從昨天陸陸續續有許多志工湧入光復協助清理家園，今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站，前往災區協助清理，盼望災區能早日恢復正常生活。記者葉信菉／攝影 花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉，受災戶家內可看見當時淹水時留下的痕跡。記者葉信菉／攝影 花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉，淤泥相當深，民眾寸步難行。記者葉信菉／攝影 受到樺加沙颱風外圍環流重創，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。記者葉信菉／攝影 淤泥造成許多家具損壞，民眾日夜清掃，並等待政府能給更多援助。記者葉信菉／攝影

商品推薦