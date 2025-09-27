堰塞湖溢流毀光復鄉75年書局 老闆娘嘆損失上百萬

花蓮縣光復鄉災情慘重，當地一間經營75年的書局慘遭堰塞湖溢流損毀，老闆娘黃太太表示當時水流開始灌進來時她還想阻擋後門的水流，後來看水流實在太大便爬上屋頂避難，這是她這輩子第一次爬上屋頂，在屋頂時看見溢流像一條小溪流過街道，車子都被沖走，場面十分驚恐，而她的書局也遭波及，粗估損失上百萬。

堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉損失慘重，當地一間老字號書局遭波及。記者葉信菉／攝影

