堰塞湖溢流毀光復鄉75年書局 老闆娘嘆損失上百萬

攝影中心／ 記者葉信菉／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉災情慘重，當地一間經營75年的書局慘遭土石流損毀，老闆娘黃太太表示損失粗估上百萬。記者葉信菉／攝影
花蓮縣光復鄉災情慘重，當地一間經營75年的書局慘遭土石流損毀，老闆娘黃太太表示損失粗估上百萬。記者葉信菉／攝影

花蓮縣光復鄉災情慘重，當地一間經營75年的書局慘遭堰塞湖溢流損毀，老闆娘黃太太表示當時水流開始灌進來時她還想阻擋後門的水流，後來看水流實在太大便爬上屋頂避難，這是她這輩子第一次爬上屋頂，在屋頂時看見溢流像一條小溪流過街道，車子都被沖走，場面十分驚恐，而她的書局也遭波及，粗估損失上百萬。

堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉損失慘重，當地一間老字號書局遭波及。記者葉信菉／攝影
堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉損失慘重，當地一間老字號書局遭波及。記者葉信菉／攝影

