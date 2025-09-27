花蓮湧大量「鏟子超人」 小笠原驚訝：台灣人行動力很快
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天有數千名「鏟子超人」響應前往清掃災區民宅。日本學者小笠原欣幸驚訝，「台灣人行動力真的很快」，直呼這是台灣的可貴之處。
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪日前因豪雨造成堰塞湖溢流，滾滾土石洪流不僅沖毀家園，更對當地居民造成嚴重衝擊。
小笠原欣幸今天在臉書（Facebook）發文指出，適逢台灣教師節連假首日，全台迎來3天假期，但花蓮光復鄉卻在水患後，許多志工手持鏟子、腳穿雨鞋，陸續抵達光復車站，這些人被媒體和網友暱稱為「鏟子超人」。
他表示，但許多民眾自發捐款、捐物資或親赴災區協助，展現台灣可貴的凝聚力，連假首日就有這麼多人投入，「台灣人行動力真的很快」。
小笠原說，這次颱風帶來豪雨，但全台大致平安，僅花蓮光復地區因堰塞湖爆發洪災，屬極特殊案例，因洪水挾帶大量黏土，重建將更艱鉅，捐款才是最實際的援助。
