快訊

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

「不用感謝政府任何回應」花蓮風災發言遭炎上 家家開唱狀況曝光

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

花蓮湧大量「鏟子超人」 小笠原驚訝：台灣人行動力很快

中央社／ 新竹市27日電
今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站，前往災區協助清理。聯合報記者季相儒／攝影
今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站，前往災區協助清理。聯合報記者季相儒／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天有數千名「鏟子超人」響應前往清掃災區民宅。日本學者小笠原欣幸驚訝，「台灣人行動力真的很快」，直呼這是台灣的可貴之處。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪日前因豪雨造成堰塞湖溢流，滾滾土石洪流不僅沖毀家園，更對當地居民造成嚴重衝擊。

小笠原欣幸今天在臉書（Facebook）發文指出，適逢台灣教師節連假首日，全台迎來3天假期，但花蓮光復鄉卻在水患後，許多志工手持鏟子、腳穿雨鞋，陸續抵達光復車站，這些人被媒體和網友暱稱為「鏟子超人」。

他表示，但許多民眾自發捐款、捐物資或親赴災區協助，展現台灣可貴的凝聚力，連假首日就有這麼多人投入，「台灣人行動力真的很快」。

小笠原說，這次颱風帶來豪雨，但全台大致平安，僅花蓮光復地區因堰塞湖爆發洪災，屬極特殊案例，因洪水挾帶大量黏土，重建將更艱鉅，捐款才是最實際的援助。

堰塞湖 馬太鞍溪 台灣人 小笠原欣幸

延伸閱讀

綠委陳瑩協調新北回收公會 出動機具人力助花蓮災後復原

「不用感謝政府任何回應」花蓮風災發言遭炎上 家家開唱狀況曝光

網曝花蓮災區賑災建議改捐「太陽餅」 台中人送暖800盒、物資直送花蓮

鍾欣凌杜詩梅出錢出力安裝「影后澡間」 助花蓮光復災民「洗去污泥疲憊」

相關新聞

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

花蓮搶災今天進入第5天，救災人員上午在距離光復鄉約40公里的壽豐鄉米棧大橋河床，發現一具男性遺體，原本經家屬視訊指認是6...

花蓮堰塞湖洪災…災害應變中心公布最新死傷 釀17死7失聯83傷

中央災害應變中心今晚6時30分公布花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災最新死傷情況為 17死7失聯83傷。

影／佛祖街87歲失聯婦找到了 家屬淚謝各界「沒有放棄我媽媽」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搜救傳出新進展，歷經昨日空勤吊掛特搜人員搜尋未果，今天再以怪手挺進拆屋，終於找到失聯的黃姓婦人遺...

花蓮湧大量「鏟子超人」 小笠原驚訝：台灣人行動力很快

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天有數千名「鏟子超人」響應前往清掃災區民宅。日本學者小笠原欣幸驚訝，「台灣人行動力真的很快...

綠委陳瑩協調新北回收公會 出動機具人力助花蓮災後復原

樺加沙颱風導致花蓮光復鄉災情慘重，亟需大量大型機具及人力支援，民進黨立委陳瑩今天表示，她特別聯繫新北市資源回收商業同業公...

台灣中油全力搶修清出巨量汙泥 花蓮馬太鞍加油站恢復供油

花蓮縣光復鄉洪災造成7村受災，台灣中油在地的馬太鞍及光復兩座直營加油站暫停營業，因應大量救災車輛用油需求，台灣中油啟動應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。