綠委陳瑩協調新北回收公會 出動機具人力助花蓮災後復原

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳瑩協調新北資源回收公會，出動機具人力助花蓮災後復原。圖／陳瑩辦公室提供
陳瑩協調新北資源回收公會，出動機具人力助花蓮災後復原。圖／陳瑩辦公室提供

樺加沙颱風導致花蓮光復鄉災情慘重，亟需大量大型機具及人力支援，民進黨立委陳瑩今天表示，她特別聯繫新北市資源回收商業同業公會，在昨天即出動10輛卡車、10輛小山貓及23名人力，投入花蓮光復的災後復原工作。陳瑩感謝新北資源回收公會的即時協助，讓災後清理與復原工作得以加速進行。

陳瑩指出，目前災區不論街道或民宅，都堆積著大量淤泥與廢棄物，許多家具、汽機車也需盡速清運，若沒有大型重機械，很難完成清理工作。新北市資源回收商業同業公會昨天出動機具與人力，今天再出動7輛卡車、6輛小山貓、1台小乖乖怪手及7名人力，明天會再動第三批機械與人力前往災區。陳瑩表示，非常感謝新北資源回收公會在接獲她通知後，立即集結機具與人力趕赴災區，協助居民進行清運與環境整理。

「新北市資源回收商業同業公會所屬雙北市營建混合物清理業重機械救災大隊」成立至今已24年，累計參與台灣大大小小天然災害救援超過40次，這次花蓮光復的支援行動，已是第42次出動。理事長蔡乾坤表示，此次光復鄉災情相當嚴重，災區現場迫切需要重機械協助，因此第一時間就聯繫同業共同出動，盼能早日協助當地居民恢復正常生活。

陳瑩協調新北資源回收公會，出動機具人力助花蓮災後復原。圖／陳瑩辦公室提供
陳瑩協調新北資源回收公會，出動機具人力助花蓮災後復原。圖／陳瑩辦公室提供

