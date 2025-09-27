台灣中油全力搶修清出巨量汙泥 花蓮馬太鞍加油站恢復供油

花蓮縣光復鄉洪災造成7村受災，台灣中油在地的馬太鞍及光復兩座直營加油站暫停營業，因應大量救災車輛用油需求，台灣中油啟動應變措施，由台糖大進加油站作為替代發油站，並動員上百人連夜趕工，清出逾千立方公尺汙泥，今天下午恢復馬太鞍站供油。

台灣中油公司表示，原本油罐車是走台9線經馬太鞍溪橋將油運往光復，但橋梁被洪水沖毀，交通中斷，在地兩座直營加油站馬太鞍站及光復站也因淤泥，都暫停營業。

連日來包括軍用卡車、救難人員、消防水車等許多大小車輛前進災區，用油需求量相當大，台灣中油立刻啟動緊急應變措施，確保供油不中斷。

台灣中油表示，洪災發生後，油罐車已經改由台11線經玉長公路轉台9線到台糖大進加油站，並由花蓮供油中心北埔庫區統一調度支援油料，確保供應無虞。

此外，也從台東調度汽油50個10公升空桶及50個20公升的柴油空桶，供機具、設備或車輛緊急加油使用，全力支援救災工作。

台灣中油表示，確認堰塞湖無潰堤疑慮後，25日上午隨即展開馬太鞍站搶修工作，檢查加油機未受損、油槽管線也沒有進水，經出動經出動約120人徹夜趕工，動用挖土機、剷裝機、灑水車等機具，共清出180車次、約1350立方公尺汙泥，今天下午4時30分恢復供油。

中央前進協調所總協調官、經濟部次長賴建信今天說，中油在災區的兩座直營加油站，目前最北端的馬太鞍加油站淤泥已清除完成，光復加油站也正透過國軍協調，會盡快恢復加油站正常運作。

