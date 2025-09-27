快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台灣中油連日搶修，清出逾千立方公尺汙泥，馬太鞍加油站今天恢復運作，供應大量搶救機具、救災車輛用油需求。圖／台灣中油提供
台灣中油連日搶修，清出逾千立方公尺汙泥，馬太鞍加油站今天恢復運作，供應大量搶救機具、救災車輛用油需求。圖／台灣中油提供

花蓮縣光復鄉洪災造成7村受災，台灣中油在地的馬太鞍及光復兩座直營加油站暫停營業，因應大量救災車輛用油需求，台灣中油啟動應變措施，由台糖大進加油站作為替代發油站，並動員上百人連夜趕工，清出逾千立方公尺汙泥，今天下午恢復馬太鞍站供油。

台灣中油公司表示，原本油罐車是走台9線經馬太鞍溪橋將油運往光復，但橋梁被洪水沖毀，交通中斷，在地兩座直營加油站馬太鞍站及光復站也因淤泥，都暫停營業。

連日來包括軍用卡車、救難人員、消防水車等許多大小車輛前進災區，用油需求量相當大，台灣中油立刻啟動緊急應變措施，確保供油不中斷。

台灣中油表示，洪災發生後，油罐車已經改由台11線經玉長公路轉台9線到台糖大進加油站，並由花蓮供油中心北埔庫區統一調度支援油料，確保供應無虞。

此外，也從台東調度汽油50個10公升空桶及50個20公升的柴油空桶，供機具、設備或車輛緊急加油使用，全力支援救災工作。

台灣中油表示，確認堰塞湖無潰堤疑慮後，25日上午隨即展開馬太鞍站搶修工作，檢查加油機未受損、油槽管線也沒有進水，經出動經出動約120人徹夜趕工，動用挖土機、剷裝機、灑水車等機具，共清出180車次、約1350立方公尺汙泥，今天下午4時30分恢復供油。

中央前進協調所總協調官、經濟部次長賴建信今天說，中油在災區的兩座直營加油站，目前最北端的馬太鞍加油站淤泥已清除完成，光復加油站也正透過國軍協調，會盡快恢復加油站正常運作。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 加油站 中油

相關新聞

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

花蓮搶災今天進入第5天，救災人員上午在距離光復鄉約40公里的壽豐鄉米棧大橋河床，發現一具男性遺體，原本經家屬視訊指認是6...

花蓮堰塞湖洪災…災害應變中心公布最新死傷 釀17死7失聯83傷

中央災害應變中心今晚6時30分公布花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災最新死傷情況為 17死7失聯83傷。

影／佛祖街87歲失聯婦找到了 家屬淚謝各界「沒有放棄我媽媽」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搜救傳出新進展，歷經昨日空勤吊掛特搜人員搜尋未果，今天再以怪手挺進拆屋，終於找到失聯的黃姓婦人遺...

花蓮湧大量「鏟子超人」 小笠原驚訝：台灣人行動力很快

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天有數千名「鏟子超人」響應前往清掃災區民宅。日本學者小笠原欣幸驚訝，「台灣人行動力真的很快...

綠委陳瑩協調新北回收公會 出動機具人力助花蓮災後復原

樺加沙颱風導致花蓮光復鄉災情慘重，亟需大量大型機具及人力支援，民進黨立委陳瑩今天表示，她特別聯繫新北市資源回收商業同業公...

台灣中油全力搶修清出巨量汙泥 花蓮馬太鞍加油站恢復供油

花蓮縣光復鄉洪災造成7村受災，台灣中油在地的馬太鞍及光復兩座直營加油站暫停營業，因應大量救災車輛用油需求，台灣中油啟動應...

