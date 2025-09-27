協助光復區災民安置 公路局啟動計程車免費接駁計畫
為協助光復地區民眾安置，交通部公路局表示，今天下午啟動「災民安心住，政府幫你付」免費計程車接駁專車計畫，每日廿輛計程車，於上午8時至下午6時，自光復地區往返接駁至指定安置點。
公路局表示，該接駁專車提供經安排安置的民眾於安置期間，免費搭乘往返回家清理家園。經完成安置之民眾，可依自己往返的需求，於乘車前30分鐘預約預定接駁服務，預約專線為0925-372889、0939-943472、0927-799965。
公路局也提醒，所有免費接駁專車（計程車）統一於右後車門張貼簡易識別圖卡，供民眾識別，歡迎有交通接駁需求之民眾踴躍預約使用。
公路局說，已協調台灣大車隊股份有限公司花蓮分公司負責調度人車，並要求接駁專車及駕駛人員每日皆須完成車輛內外部清潔與消毒，以確保人、車皆維持衛生狀態，後續將配合衛生福利部依實際使用情形、災區重建進度與民眾反映等滾動檢討量能，以確保災後交通不中斷。
