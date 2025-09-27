漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

花蓮搶災今天進入第5天，救災人員上午在距離光復鄉約40公里的壽豐鄉米棧大橋河床，發現一具男性遺體，原本經家屬視訊指認是64歲蔡姓男子，但檢警為求慎重採集指紋比對，下午結果出爐大逆轉，死者並非蔡男，而是6歲女童「小沂」乾姑丈、72歲的王姓老翁。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復鄉市區泡在洪水裡，災情慘重，目前已有17死，7人失聯，死者為8男9女，檢警已完成17人相驗，失聯的目前為6案7人，其中一名新增失聯男子，災後從收容所離開後失聯，家屬今天通報列入失聯者，搜救仍在進行中。

