漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈
花蓮搶災今天進入第5天，救災人員上午在距離光復鄉約40公里的壽豐鄉米棧大橋河床，發現一具男性遺體，原本經家屬視訊指認是64歲蔡姓男子，但檢警為求慎重採集指紋比對，下午結果出爐大逆轉，死者並非蔡男，而是6歲女童「小沂」乾姑丈、72歲的王姓老翁。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復鄉市區泡在洪水裡，災情慘重，目前已有17死，7人失聯，死者為8男9女，檢警已完成17人相驗，失聯的目前為6案7人，其中一名新增失聯男子，災後從收容所離開後失聯，家屬今天通報列入失聯者，搜救仍在進行中。
花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
