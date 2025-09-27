網曝花蓮災區賑災建議改捐「太陽餅」 台中人送暖800盒、物資直送花蓮

花蓮縣光復鄉因堰塞湖23日溢堤受重創，近日有網友發文透露，想捐10箱水賑災遭婉拒，建議她改捐「太陽餅」。民眾黨台中市議員江和樹說，災民說想吃太陽餅，台中人一下子就捐出800盒，還有人捐1000個睡袋、1200個鏟子等物資，今天下午由民眾免費提供的6輛貨車送往花蓮，感謝台中人的愛心。

江和樹說，這一、兩天跟花蓮災民聯繫，詢問需要什麼物資？有婦人說想吃台中太陽餅，因為比較有熱量好做清理的工作。台中人得知後，他的服務處馬上獲得捐助800盒太陽餅，也有很多民眾捐物資，但重複性過高，他提醒，若要捐助，可以先了解當地缺什麼。

江和樹指出，光復鄉親家園被泥流淹沒，最缺睡袋及鏟子，募得1000個睡袋及1200個鏟子，還有小推手及泥土車等工具，今天下午以6輛貨櫃車運到花蓮協助災民。

台中市議員江和樹說，台中人捐800盒太陽餅，1000個睡袋、1200個鏟子等物資，今天下午直送花蓮。圖／江和樹提供 台中市議員江和樹說，台中人捐800盒太陽餅，1000個睡袋、1200個鏟子等物資，今天下午直送花蓮。圖／江和樹提供

商品推薦