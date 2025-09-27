花蓮堰塞湖洪災…災害應變中心公布最新死傷 釀17死7失聯83傷

中央災害應變中心今晚6時30分公布花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災最新死傷情況為 17死7失聯83傷。

花蓮堰塞湖洪災失蹤第5天的87歲黃姓阿嬤今天下午2時許被高雄和國軍組成的41名特搜人員找到了；特搜小組在黃家神明廳處開挖，發現黃姓阿嬤遺體深埋2公尺的泥土裡，後以圓鍬及徒手挖掘約半小時順利將遺體移出，因需渡河返程，先在遺體綁3件救生衣當浮具，並以人鏈方式渡河，後將遺體成功運上岸。

加上今天上午在花蓮縣壽豐鄉的米棧橋處，發現一具男性遺體，疑為失聯多日住光復鄉大同村的64歲蔡姓男子。

