聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮堰塞湖洪災…災害應變中心公布最新死傷 釀17死7失聯83傷
中央災害應變中心今晚6時30分公布花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災最新死傷情況為 17死7失聯83傷。
花蓮堰塞湖洪災失蹤第5天的87歲黃姓阿嬤今天下午2時許被高雄和國軍組成的41名特搜人員找到了；特搜小組在黃家神明廳處開挖，發現黃姓阿嬤遺體深埋2公尺的泥土裡，後以圓鍬及徒手挖掘約半小時順利將遺體移出，因需渡河返程，先在遺體綁3件救生衣當浮具，並以人鏈方式渡河，後將遺體成功運上岸。
加上今天上午在花蓮縣壽豐鄉的米棧橋處，發現一具男性遺體，疑為失聯多日住光復鄉大同村的64歲蔡姓男子。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言