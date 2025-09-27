快訊

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

「不用感謝政府任何回應」花蓮風災發言遭炎上 家家開唱狀況曝光

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

數千「鏟子超人」響應慈濟 眾人齊力清淤打開家門

中央社／ 花蓮縣27日電
今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站，前往災區協助清理。聯合報記者季相儒／攝影
今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站，前往災區協助清理。聯合報記者季相儒／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天有數千名「鏟子超人」響應慈濟動員清掃災區民宅，有許多民宅的鐵門被淤泥塞住，不少民眾直到今天才在眾人協助下打開家門。

慈濟基金會表示，今天來自全台各地愛心人士帶著工具，至光復鄉為受災民眾的家清淤打掃。其中有來自全台各地的慈濟員工、慈濟學校學生，穿著雨鞋、戴上手套，拿起鏟子、圓鍬，利用假日赴花蓮協助清掃。

慈濟25、26日共出動約1000名志工清淤打掃，2天共清掃135戶民宅；27日有約3000名志工前往災區，擴大清掃區域。花蓮慈濟醫院也在清掃區域設立2個醫療站；醫師、護理師也帶著醫藥集團捐贈的健康隨身包，關心災民。

災民施小姐在颱風前已撤離到外鄉鎮，火車通行後回到光復，但家中鐵門無法打開，只能從小縫看到家裡的慘況。今天一早施小姐與家人帶著鏟子回光復繼續清理，在列車上就看到許多人帶著工具要來幫忙清掃。

慈濟表示，經了解後安排清掃人力到施小姐家中清掃，一群人齊心協力，將卡住鐵門的淤泥去除，施小姐家的門總算打開，牆上泥痕有127公分。施小姐說，幸好有大家的幫忙，單靠兩老真的沒有辦法處理。

慈濟表示，為因應災後第一個週末，將有更多人力投入，慈濟搭配台鐵人員在光復火車站月台、出口引導人群，於站前設立服務站，提供餐點、熱食、飲用水，志工也於周邊維護環境、整理回收、清掃廁所，並調度流動廁所。

清掃區域時不時傳來，「需要水嗎？」「有人需要便當嗎？」「你們有需要清掃嗎？」慈濟表示，許多愛心單位、人士、團體投入救災工作，有的送餐、有的送水，重機械不斷開進災區清淤，愛心人士與汽車在災區中不斷往返，民眾也互相提醒注意安全。

慈濟基金會表示，台灣的真善美來自各行各業與許多宗教組織與團體，為社會注入愛心，帶動善的能量，出發點都來自愛。災後復原需要許多人的投入，感恩所有團體一起付出，期望這個愛的力量，能讓災區盡速復原。

堰塞湖 馬太鞍溪 慈濟

延伸閱讀

照顧花蓮災區毛孩 縣府攜手民間啟動義診

支援復原工作！「鏟子超人」湧花蓮光復車站 縣府、中央協助引導

助花蓮災區掃街、搶修道路 中市建設局及環保局馳援

交通尚在重建⋯花蓮慈濟無人機送藥至光復鄉部落 救治痛風男村民

相關新聞

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

花蓮搶災今天進入第5天，救災人員上午在距離光復鄉約40公里的壽豐鄉米棧大橋河床，發現一具男性遺體，原本經家屬視訊指認是6...

花蓮堰塞湖洪災…災害應變中心公布最新死傷 釀17死7失聯83傷

中央災害應變中心今晚6時30分公布花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災最新死傷情況為 17死7失聯83傷。

影／佛祖街87歲失聯婦找到了 家屬淚謝各界「沒有放棄我媽媽」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搜救傳出新進展，歷經昨日空勤吊掛特搜人員搜尋未果，今天再以怪手挺進拆屋，終於找到失聯的黃姓婦人遺...

花蓮湧大量「鏟子超人」 小笠原驚訝：台灣人行動力很快

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天有數千名「鏟子超人」響應前往清掃災區民宅。日本學者小笠原欣幸驚訝，「台灣人行動力真的很快...

綠委陳瑩協調新北回收公會 出動機具人力助花蓮災後復原

樺加沙颱風導致花蓮光復鄉災情慘重，亟需大量大型機具及人力支援，民進黨立委陳瑩今天表示，她特別聯繫新北市資源回收商業同業公...

台灣中油全力搶修清出巨量汙泥 花蓮馬太鞍加油站恢復供油

花蓮縣光復鄉洪災造成7村受災，台灣中油在地的馬太鞍及光復兩座直營加油站暫停營業，因應大量救災車輛用油需求，台灣中油啟動應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。