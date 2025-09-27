數千「鏟子超人」響應慈濟 眾人齊力清淤打開家門

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天有數千名「鏟子超人」響應慈濟動員清掃災區民宅，有許多民宅的鐵門被淤泥塞住，不少民眾直到今天才在眾人協助下打開家門。

慈濟基金會表示，今天來自全台各地愛心人士帶著工具，至光復鄉為受災民眾的家清淤打掃。其中有來自全台各地的慈濟員工、慈濟學校學生，穿著雨鞋、戴上手套，拿起鏟子、圓鍬，利用假日赴花蓮協助清掃。

慈濟25、26日共出動約1000名志工清淤打掃，2天共清掃135戶民宅；27日有約3000名志工前往災區，擴大清掃區域。花蓮慈濟醫院也在清掃區域設立2個醫療站；醫師、護理師也帶著醫藥集團捐贈的健康隨身包，關心災民。

災民施小姐在颱風前已撤離到外鄉鎮，火車通行後回到光復，但家中鐵門無法打開，只能從小縫看到家裡的慘況。今天一早施小姐與家人帶著鏟子回光復繼續清理，在列車上就看到許多人帶著工具要來幫忙清掃。

慈濟表示，經了解後安排清掃人力到施小姐家中清掃，一群人齊心協力，將卡住鐵門的淤泥去除，施小姐家的門總算打開，牆上泥痕有127公分。施小姐說，幸好有大家的幫忙，單靠兩老真的沒有辦法處理。

慈濟表示，為因應災後第一個週末，將有更多人力投入，慈濟搭配台鐵人員在光復火車站月台、出口引導人群，於站前設立服務站，提供餐點、熱食、飲用水，志工也於周邊維護環境、整理回收、清掃廁所，並調度流動廁所。

清掃區域時不時傳來，「需要水嗎？」「有人需要便當嗎？」「你們有需要清掃嗎？」慈濟表示，許多愛心單位、人士、團體投入救災工作，有的送餐、有的送水，重機械不斷開進災區清淤，愛心人士與汽車在災區中不斷往返，民眾也互相提醒注意安全。

慈濟基金會表示，台灣的真善美來自各行各業與許多宗教組織與團體，為社會注入愛心，帶動善的能量，出發點都來自愛。災後復原需要許多人的投入，感恩所有團體一起付出，期望這個愛的力量，能讓災區盡速復原。

商品推薦