竹縣消防隊員花蓮救災涉水逐戶搜尋 成功救出受困犬隻重獲生機

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣消防局於災區D區執行逐戶確認搜尋，順利救出3隻狗。圖／竹縣府提供
新竹縣消防局於災區D區執行逐戶確認搜尋，順利救出3隻狗。圖／竹縣府提供

花蓮縣光復鄉23日發生馬太鞍溪堰塞湖溢流事故，導致嚴重災情，新竹縣長楊文科立即指示竹縣府跨局處協助救災、救助，工務處昨調派各式大小機具20餘輛抵達指揮所，今由指揮所協調負責光復鄉中山路二段（中正路至光復溪橋）路段約650公尺及周邊鄰近道路，協助災民清理家園，上午已陸續清理超過30噸的淤泥及廢棄物。消防局也於災區D區執行逐戶確認搜尋，順利救出3隻狗。 

工務處表示，20餘輛機具歷經近10小時車程，昨晚5時抵達光復糖廠前進指揮所，今起投入災區清理。機具包括卡車9台、小山貓5台、挖土機3台、水車1台及板車2台，並結合志工協助住戶整理雜物，至今已清出逾30噸淤泥與廢棄物。此次救災由工務處副處長曾思凱率隊，並有工程顧問技師及多家營造廠商支援，盡力協助災民恢復家園。

竹縣消防特搜隊員馳援花蓮，日前協助4人脫困疏散，今天也派遣2梯次人員前往支援，出動5車、16人，針對災害分區-D區進行逐戶確認搜尋。消防局新工分隊分隊長黃凱隆指出，消防局隊員在積水中深入民宅，找尋還有可能生還的跡象，過程中發現仍有犬隻受困屋內高處，截至今天中午總共救出3隻幸運的狗，讓狗兒與死神擦身而過。

另，新竹市政府也在昨天下午接獲中央災害應變中心調派支援任務後，市府相關局處立即動員整備，今天代理市長邱臣遠一早前往消防局，慰勉竹市的救災團隊，用實際行動展現竹市對花蓮的關懷與支持。

市府表示，竹市派出兩支專業團隊前往花蓮支援。消防局特種搜救隊出動15人、6輛救援車及1隻搜救犬，攜帶破壞器材、繩索組與無人機，搜尋失聯民眾。另有14名專業人員組成的重機具團隊，動員挖土機、山貓、卡車、吊車及灑水車，協助搶通道路與清理淤泥，加速災區復原。

市府補充，救援團隊今天午後抵達，將依現場指揮官指示執行任務，並持續與中央保持聯繫，提供所需支援。

新竹縣長楊文科立即指示竹縣府跨局處協助救災、救助，工務處昨調派各式大小機具20餘輛抵達花蓮。圖／竹縣府提供
新竹縣長楊文科立即指示竹縣府跨局處協助救災、救助，工務處昨調派各式大小機具20餘輛抵達花蓮。圖／竹縣府提供
新竹縣消防局在花蓮救災過程中發現仍有犬隻受困屋內高處，截至今天中午總共救出3隻狗。圖／竹縣府提供
新竹縣消防局在花蓮救災過程中發現仍有犬隻受困屋內高處，截至今天中午總共救出3隻狗。圖／竹縣府提供
新竹縣政府派員協助災民清理家園，上午已陸續清理超過30噸的淤泥及廢棄物。圖／竹縣府提供
新竹縣政府派員協助災民清理家園，上午已陸續清理超過30噸的淤泥及廢棄物。圖／竹縣府提供
新竹縣消防局隊員在積水中深入民宅，找尋還有可能生還的跡象。圖／竹縣府提供
新竹縣消防局隊員在積水中深入民宅，找尋還有可能生還的跡象。圖／竹縣府提供

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

影／佛祖街87歲失聯婦找到了 家屬淚謝各界「沒有放棄我媽媽」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搜救傳出新進展，歷經昨日空勤吊掛特搜人員搜尋未果，今天再以怪手挺進拆屋，終於找到失聯的黃姓婦人遺...

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

花蓮縣光復鄉因堰塞湖23日溢堤受重創，近日有網友發文透露，想捐10箱水賑災遭婉拒，建議她改捐「太陽餅」。台中市自由商圈主...

「這裡是我們的根」父子檔返鄉助清災 台東年輕人棄連假赴花蓮救災

花蓮光復鄉遭受馬太鞍堰塞湖溢流的洪水重創，淤泥遍布，移居宜蘭的太巴塱部落男子張一凡今天帶著兒子返鄉投入街道清理。台東一群...

深埋2公尺…花蓮8旬嬤神明廳遇難 高雄特搜涉水人鍊渡河運遺體

花蓮堰塞湖洪災失蹤第4天的87歲黃姓阿嬤今天下午被高雄和國軍組成的41名特搜人員找到了；特搜小組在黃家神明廳處開挖，發現...

同島一命！不僅鏟子超人 10縣市搜救隊351人、2493官兵馳援光復鄉

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後，觀測發現水量對下游影響相對有限，經濟部次長賴建信強調：「中央前進協調所持續整合各部會的資源跟...

花蓮堰塞湖洪災16死6失聯82傷 下午發現一具罹難者遺體「身分尚未確認」

今天上午10時許在花蓮縣壽豐鄉米棧大橋河床發現一具男性遺體，中央災害應變中心下午4時召開第17次工作會報，花蓮堰塞湖洪災...

