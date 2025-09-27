竹縣消防隊員花蓮救災涉水逐戶搜尋 成功救出受困犬隻重獲生機
花蓮縣光復鄉23日發生馬太鞍溪堰塞湖溢流事故，導致嚴重災情，新竹縣長楊文科立即指示竹縣府跨局處協助救災、救助，工務處昨調派各式大小機具20餘輛抵達指揮所，今由指揮所協調負責光復鄉中山路二段（中正路至光復溪橋）路段約650公尺及周邊鄰近道路，協助災民清理家園，上午已陸續清理超過30噸的淤泥及廢棄物。消防局也於災區D區執行逐戶確認搜尋，順利救出3隻狗。
工務處表示，20餘輛機具歷經近10小時車程，昨晚5時抵達光復糖廠前進指揮所，今起投入災區清理。機具包括卡車9台、小山貓5台、挖土機3台、水車1台及板車2台，並結合志工協助住戶整理雜物，至今已清出逾30噸淤泥與廢棄物。此次救災由工務處副處長曾思凱率隊，並有工程顧問技師及多家營造廠商支援，盡力協助災民恢復家園。
竹縣消防特搜隊員馳援花蓮，日前協助4人脫困疏散，今天也派遣2梯次人員前往支援，出動5車、16人，針對災害分區-D區進行逐戶確認搜尋。消防局新工分隊分隊長黃凱隆指出，消防局隊員在積水中深入民宅，找尋還有可能生還的跡象，過程中發現仍有犬隻受困屋內高處，截至今天中午總共救出3隻幸運的狗，讓狗兒與死神擦身而過。
另，新竹市政府也在昨天下午接獲中央災害應變中心調派支援任務後，市府相關局處立即動員整備，今天代理市長邱臣遠一早前往消防局，慰勉竹市的救災團隊，用實際行動展現竹市對花蓮的關懷與支持。
市府表示，竹市派出兩支專業團隊前往花蓮支援。消防局特種搜救隊出動15人、6輛救援車及1隻搜救犬，攜帶破壞器材、繩索組與無人機，搜尋失聯民眾。另有14名專業人員組成的重機具團隊，動員挖土機、山貓、卡車、吊車及灑水車，協助搶通道路與清理淤泥，加速災區復原。
市府補充，救援團隊今天午後抵達，將依現場指揮官指示執行任務，並持續與中央保持聯繫，提供所需支援。
