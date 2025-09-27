快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

照顧花蓮災區毛孩 縣府攜手民間啟動義診

中央社／ 花蓮縣27日電
堰塞湖溢流對花蓮光復鄉造成重創，縣府攜手民間，28日至10月2日於觀光糖廠辦理犬貓健康守護義診與緊急照護服務。圖／取自花蓮縣政府網站
堰塞湖溢流對花蓮光復鄉造成重創，縣府攜手民間，28日至10月2日於觀光糖廠辦理犬貓健康守護義診與緊急照護服務。圖／取自花蓮縣政府網站

近日花蓮光復鄉受創，居民生活受影響，許多動物也面臨困境，花蓮縣府攜手民間，28日至10月2日於花蓮光復鄉觀光糖廠辦理犬貓健康守護義診與緊急照護服務，守護毛孩健康。

花蓮縣政府今天發布新聞稿說明，已展開畜禽災損勘查與動物防疫工作，並關注災區犬貓健康風險日益升高。花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝各界第一時間分工合作投入救災與救援，展現「人與動物同舟共濟」精神，盼透過行動為受災家庭與毛孩帶來安定與撫慰。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯指出，此次攜手花蓮縣獸醫師公會與台灣寵物保姆協會，結合獸醫專業、寵物照護人力及企業贊助，協力支援犬貓醫療與基本照護，協助災區飼主無後顧之憂，專心投入家園清理與復原。

陳淑雯強調，災區環境條件不佳，犬貓面臨疾病與感染風險漸增，感謝各界捐助資源。

花蓮縣獸醫師公會理事長殷宏源及台灣寵物保姆協會秘書長王維俊共同說明，此次犬貓義診服務自28日至10月2日，每天上午10時至下午3時於光復鄉觀光糖廠（台糖）販賣部，服務內容包含犬貓基本醫療（皮膚病、腸胃疾病、外傷緊急處理、疫苗注射、驅蟲治療等），以及緊急照護（清潔洗護、簡易寄宿、臨時托育）。

花蓮縣府表示，此次義診活動獲企業支持，提供資源包括：狂犬病疫苗100劑、犬鉤端螺旋體疫苗500劑、貓四合一疫苗200劑、犬隻驅蟲藥100份，以及犬貓洗護、緊急寄宿服務與專用抗菌清潔用品，協助災區毛孩度過難關。

堰塞湖溢流對花蓮光復鄉造成重創，縣府攜手民間，28日至10月2日於觀光糖廠辦理犬貓健康守護義診與緊急照護服務。圖／取自花蓮縣政府網站
堰塞湖溢流對花蓮光復鄉造成重創，縣府攜手民間，28日至10月2日於觀光糖廠辦理犬貓健康守護義診與緊急照護服務。圖／取自花蓮縣政府網站

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 光復鄉 義診 動物 寵物

延伸閱讀

「這裡是我們的根」父子檔返鄉助清災 台東年輕人棄連假赴花蓮救災

支援復原工作！「鏟子超人」湧花蓮光復車站 縣府、中央協助引導

同事家鄉有難 蔣萬安：北捷組14人救災團隊出發前往花蓮

助花蓮災區掃街、搶修道路 中市建設局及環保局馳援

相關新聞

影／佛祖街87歲失聯婦找到了 家屬淚謝各界「沒有放棄我媽媽」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搜救傳出新進展，歷經昨日空勤吊掛特搜人員搜尋未果，今天再以怪手挺進拆屋，終於找到失聯的黃姓婦人遺...

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

花蓮縣光復鄉因堰塞湖23日溢堤受重創，近日有網友發文透露，想捐10箱水賑災遭婉拒，建議她改捐「太陽餅」。台中市自由商圈主...

「這裡是我們的根」父子檔返鄉助清災 台東年輕人棄連假赴花蓮救災

花蓮光復鄉遭受馬太鞍堰塞湖溢流的洪水重創，淤泥遍布，移居宜蘭的太巴塱部落男子張一凡今天帶著兒子返鄉投入街道清理。台東一群...

深埋2公尺…花蓮8旬嬤神明廳遇難 高雄特搜涉水人鍊渡河運遺體

花蓮堰塞湖洪災失蹤第4天的87歲黃姓阿嬤今天下午被高雄和國軍組成的41名特搜人員找到了；特搜小組在黃家神明廳處開挖，發現...

同島一命！不僅鏟子超人 10縣市搜救隊351人、2493官兵馳援光復鄉

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後，觀測發現水量對下游影響相對有限，經濟部次長賴建信強調：「中央前進協調所持續整合各部會的資源跟...

花蓮堰塞湖洪災16死6失聯82傷 下午發現一具罹難者遺體「身分尚未確認」

今天上午10時許在花蓮縣壽豐鄉米棧大橋河床發現一具男性遺體，中央災害應變中心下午4時召開第17次工作會報，花蓮堰塞湖洪災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。