照顧花蓮災區毛孩 縣府攜手民間啟動義診
近日花蓮光復鄉受創，居民生活受影響，許多動物也面臨困境，花蓮縣府攜手民間，28日至10月2日於花蓮光復鄉觀光糖廠辦理犬貓健康守護義診與緊急照護服務，守護毛孩健康。
花蓮縣政府今天發布新聞稿說明，已展開畜禽災損勘查與動物防疫工作，並關注災區犬貓健康風險日益升高。花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝各界第一時間分工合作投入救災與救援，展現「人與動物同舟共濟」精神，盼透過行動為受災家庭與毛孩帶來安定與撫慰。
花蓮縣政府農業處長陳淑雯指出，此次攜手花蓮縣獸醫師公會與台灣寵物保姆協會，結合獸醫專業、寵物照護人力及企業贊助，協力支援犬貓醫療與基本照護，協助災區飼主無後顧之憂，專心投入家園清理與復原。
陳淑雯強調，災區環境條件不佳，犬貓面臨疾病與感染風險漸增，感謝各界捐助資源。
花蓮縣獸醫師公會理事長殷宏源及台灣寵物保姆協會秘書長王維俊共同說明，此次犬貓義診服務自28日至10月2日，每天上午10時至下午3時於光復鄉觀光糖廠（台糖）販賣部，服務內容包含犬貓基本醫療（皮膚病、腸胃疾病、外傷緊急處理、疫苗注射、驅蟲治療等），以及緊急照護（清潔洗護、簡易寄宿、臨時托育）。
花蓮縣府表示，此次義診活動獲企業支持，提供資源包括：狂犬病疫苗100劑、犬鉤端螺旋體疫苗500劑、貓四合一疫苗200劑、犬隻驅蟲藥100份，以及犬貓洗護、緊急寄宿服務與專用抗菌清潔用品，協助災區毛孩度過難關。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
