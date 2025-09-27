「這裡是我們的根」父子檔返鄉助清災 台東年輕人棄連假赴花蓮救災

花蓮光復鄉遭受馬太鞍堰塞湖溢流的洪水重創，淤泥遍布，移居宜蘭的太巴塱部落男子張一凡今天帶著兒子返鄉投入街道清理。台東一群年輕人也放棄難得的假日趕往花蓮幫忙。

張一凡今天一大早帶著就讀高一的兒子趕回家鄉，投入馬太鞍部落與光復鄉市區街道的清理行列，展現濃厚的族人情誼與家鄉情懷。

花蓮縣政府特別感謝張一凡父子，花蓮縣政府表示，張一凡說，雖然平日工作繁忙、也不在光復鄉，但家鄉的土地與族人始終在心中占有最重要的位置。得知這次造成嚴重災情，毫不猶豫請假返鄉，並決定帶兒子一起參與清理工作，希望讓孩子從小學會「飲水思源」與「共患難」的價值。

張一凡說，「這裡是我們的根，無論走得多遠，族人有難，我們都應該回來。」

花蓮縣政府表示，父子倆拿著鏟子、掃帚，與志工們一同搬運泥土、整理廢棄物，汗水濕透衣衫，臉上卻始終掛著堅定的笑容。對他們而言，這不僅是一次清理行動，更是一堂生命教育課程，也是對部落深厚感情的真實表達。

另4名台東青年今天上午相約開車到花蓮幫忙，傍晚他們透過訊息告訴家人「一整天都在挖泥土，還不知道何時回台東，可能會再待一兩天」。

