深埋2公尺…花蓮8旬嬤神明廳遇難 高雄特搜涉水人鍊渡河運遺體

花蓮堰塞湖洪災失蹤第4天的87歲黃姓阿嬤今天下午被高雄和國軍組成的41名特搜人員找到了；特搜小組在黃家神明廳處開挖，發現黃姓阿嬤遺體深埋2公尺的泥土裡，後以圓鍬及徒手挖掘約半小時順利將遺體移出，因需渡河返程，先在遺體綁3件救生衣當浮具，並以人鏈方式渡河，後將遺體成功運上岸。

住光復鄉的87歲黃姓阿嬤在堰塞湖洪災滾滾泥流衝進家門時，來不及逃生失蹤，今天第4天，根據黃姓阿嬤的家屬說法指，阿嬤在泥流衝進家門時，人就在一樓正門神明廳的地方。

特搜小組根據家屬說法，評估黃家現場已遭泥沙灌入約2公尺深，屋內無法進入，且該處位於溢流區，車輛難以進出，人力必須涉水渡河才能抵達，且水深達腰部，因此特搜小組隨即派遣15名人員，並與國軍特戰隊12人共同前進搶救。

搜救人員涉水抵達後，先在神明廳的位置使用圓盤切割機、軍刀鋸及圓鍬進行初步挖掘，隨後重機具進入支援，配合開挖屋頂，於下午2時35分許在神明廳下方發現黃姓阿嬤的遺體，為避免破壞遺體，改以圓鍬與徒手挖掘約半小時後，順利將遺體移出。

由於必須度和返回對岸，特搜人員先將遺體綁上3件救生衣作為浮具，搜救人員再以人鏈方式渡河，過程中數名特搜人員抱著遺體，因水流湍急，特別以繩索輔助，終於在3時39分成功渡河，將遺體搬運至救護車；遺體隨後被送往檢察官指示停放地點，等候相驗，以釐清死因。

