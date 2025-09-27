同島一命！不僅鏟子超人 10縣市搜救隊351人、2493官兵馳援光復鄉

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後，觀測發現水量對下游影響相對有限，經濟部次長賴建信強調：「中央前進協調所持續整合各部會的資源跟地方政府協作，進行馬太鞍堰塞湖災後的搶修相關的工作。」同時據統計，除了各地湧入協助的「鏟子超人」外，各縣市搜救隊投入351人持續搜救，軍方也已動員將近2500人協助救災復原。

中央災害應變中心前進協調所指出，經觀測發現，堰塞湖目前續存水量約700萬立方公尺，每天以40到80萬立方公尺自然流出，對下游影響相對有限。經濟部水利署80部機具，進行馬太鞍溪水流引導及缺口封堵，農業部水保署針對周邊進行引導並做相關滯洪。

據前進協調所統計，除了由各地湧入的「鏟子超人」志工人力外，今天共動員10縣市搜救隊出動116部車輛、351人持續搜救。

國軍方面，除了當地第二作戰區及海軍陸戰隊外，各作戰區及憲指部、特指部也投入陸續投入兵力，今天已達2493人，陸軍也調撥UH-60M黑鷹直升機進駐光復鄉，協助空勘、搜救任務，總計包括無人機及各式機具共391輛，配合地方投入搜救、社區環境消毒、廢棄物清理及市容整復等工作。

行政院今日公布「安心住宿方案」，由行政院東部服務中心協調整合衛福部和交通部，提供卅家旅宿約700個房間，每人每日2000元補助上限，以居住7天為原則，若有需要可再延長7天。有需求的民眾可至收容所登記，並安排專車接駁至住宿點，相關費用會由政府專案支應。

前進協調所表示，消防署已調度14輛消防水車，搭配國軍和慈濟志工進行清理，經濟部緊急採購1000套高壓噴水槍也陸續運到，發送給國軍、慈濟和光復鄉公所等單位，提升清理效能。

水電方面，台水公司及台電公司已在系統性全面性恢復。考量清理家園需要大量用水，恐造成系統水壓不足，因此台水公司在光復鄉設置15處接水站，對收容所內的民眾，也會以水車加強運補。 馬太鞍溪堰塞湖溢流，國軍投入救援兵力達2493人，陸軍也調撥UH-60M黑鷹直升機進駐光復鄉，協助空勘、搜救任務，總計包括無人機及各式機具共391輛，配合地方投入搜救、社區環境消毒、廢棄物清理及市容整復等工作。圖／第五作戰區提供 馬太鞍溪堰塞湖溢流，國軍投入救援兵力達2493人，陸軍也調撥UH-60M黑鷹直升機進駐光復鄉，協助空勘、搜救任務，總計包括無人機及各式機具共391輛，配合地方投入搜救、社區環境消毒、廢棄物清理及市容整復等工作。圖／陸軍司令部提供 馬太鞍溪堰塞湖溢流，國軍投入救援兵力達2493人，陸軍也調撥UH-60M黑鷹直升機進駐光復鄉，協助空勘、搜救任務，總計包括無人機及各式機具共391輛，配合地方投入搜救、社區環境消毒、廢棄物清理及市容整復等工作。圖／陸軍司令部提供

商品推薦