影／佛祖街87歲失聯婦找到了 家屬淚謝各界「沒有放棄我媽媽」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搜救傳出新進展，歷經昨日空勤吊掛特搜人員搜尋未果，今天再以怪手挺進拆屋，終於找到失聯的黃姓婦人遺體。家屬得知消息，難掩激動心情，眼淚再也止不住，也非常感謝各界沒有放棄。

87歲黃姓婦人失聯多日，家屬昨陳情希望能以空勤直升機吊掛搜救人員到建物屋頂，但因泥沙含水量過高，搜救未果。今日搜救團隊改以怪手挺進拆掉屋頂後，歷經開挖後，高雄特搜隊於下午2時35分發現一具女性遺體，接著協力橫越湍急的泥水，順利於下午3時39分將遺體搬運至安全處。

黃姓婦人的大女兒、三兒子、女婿和孫子，以及她的弟弟今天早上就到佛祖街搜救現場等待，下午2時許傳出已經從屋內挖到黃姓婦人，家屬難掩激動心情。

小女兒到場時頻頻落淚，她的舅舅、黃姓婦人的弟弟上前抱著安慰。小女兒說，「天在做代，我們不能怪誰」，因為大家都很辛苦，不是只有我們家，別家也這樣很可憐，她會很堅強。黃婦弟弟聽到她這樣講，「舅舅會比較放心。」

大女兒表示，媽媽的遺體今天終於被找出來了，她非常感謝全國特搜人員、工程人員冒著生命危險，持續5天的搜救，還有吊直升機來，「大家沒有放棄我們，沒有放棄我媽媽。」大、小女兒深深一鞠躬，表達感謝之意。

小女兒臉上淚水止不住，雙手合十、再次鞠躬謝謝各界的幫忙，幫她把媽媽的遺體帶出來。她說，人家都是有父母親、小孩、妻子，能來幫忙把媽媽的遺體拿出來，真的非常感謝，她只能深深一鞠躬，。

「我會很堅強的，放心。」小女兒憶及媽媽是人人稱的好阿嬤、阿秀姨、阿秀姐、老媽，媽媽在光復鄉比政治人物還有名，也不會去占人家便宜、只會奉獻，人家要請她吃東西，她都說不用，反而慷慨請客，所以自己要向媽媽學習。

小女兒提及，爸爸要洗腎，二哥的老婆也要洗腎，罹患口腔癌的二哥很難過跟她說沒辦法過來；媽媽常跟她講說，哥哥真的很孝順，每天早晚都打電話給媽媽。不過，目前爸爸還不知道媽媽罹難的消息。

黃秀弟弟直言，「聽到消息好激動，終於鬆了一口氣。」她已經往生，但遺體沒弄出來，家人心中掛著石頭，現在終於可以把石頭移開，也希望她離苦得樂，一切沒有病痛，不用再罣礙。過程真的困難重重，真的謝謝大家很努力地幫忙。

花蓮光復災情慘重，佛祖街搜救傳出新進展，歷經昨日空勤吊掛特搜人員搜尋未果，今天再以怪手挺進拆屋，終於找到失聯的黃姓婦人遺體。記者林佳彣／攝影

花蓮光復佛祖街87歲黃姓婦人的遺體今天下午被找到，黃婦的弟弟安慰外甥女。記者林佳彣／攝影

花蓮光復佛祖街87歲黃姓婦人的小女兒今天聽到遺體被挖出的消息，難掩激動心情，頻頻鞠躬感謝各界幫忙。記者林佳彣／攝影

高雄特搜隊今天下午找到黃姓婦人的遺體，協力橫越湍急的泥水，順利於將遺體搬運至安全處。圖／高雄市消防局提供

高雄特搜隊今天下午找到黃姓婦人的遺體，協力橫越湍急的泥水，順利於將遺體搬運至安全處。圖／高雄市消防局提供

高雄特搜隊今天下午挺進開挖建物，找尋失聯的黃姓婦人。圖／高雄市消防局提供

