國軍持續跨區增援 投入花蓮光復災後復原
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉災情，國軍第3、4、5作戰區今天持續跨區馳援災後復原工作，運用各型專業裝備、機具，展現國軍即時反應與堅實行動力。
第3作戰區指出，今天依令派遣關渡、蘭陽地區指揮部及裝甲542、裝甲584、機步269旅、33化學兵群等單位官兵合計250人，搭乘遊覽車並攜帶救災機具趕赴花蓮光復加入救援隊伍；部隊抵達後即納入第2作戰區指揮，配合地方政府規劃，投入社區環境消毒、廢棄物清理及市容整復等工作。
第4作戰區表示，持續投入工兵重型機具、偵搜、化學等專業部隊，迄今已調派776名兵力，重型消毒車、鏟裝機、野戰沐浴機及戰術型無人機等各類機具10類134輛（件），跨區支援災後復原工作。
第5作戰區說明，出動裝土機、鏟裝機等機具，協助清除道路淤泥與障礙物，並於夜間運用照明機具，持續提供作業環境光源，確保救災行動持續，部隊將依需求靈活運用人力與裝備，確保各項復原任務順利完成。
