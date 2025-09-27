花蓮堰塞湖洪災16死6失聯82傷 下午發現一具罹難者遺體「身分尚未確認」

今天上午10時許在花蓮縣壽豐鄉米棧大橋河床發現一具男性遺體，中央災害應變中心下午4時召開第17次工作會報，花蓮堰塞湖洪災最新人員傷亡為16死6失聯82傷，其中重傷16人、中傷53人、輕傷13人，會中消防署表示，今天下午2時40分又發現一具遺體，目前仍在挖掘中，身分尚未確認，暫不列入死亡人數統計。

農業部指出，馬太鞍溪堰塞湖溢流前原高度200公尺，湖區面積140公頃，總蓄水量9100萬噸，今日經航遙測分署空勘，初判壩頂高度已降至85.07公尺，溢流後高度已下切114.93公尺，湖區面積15公頃，蓄水量675萬噸，是原來量體7.4%，仍維持紅色警戒。

交通部表示，有關馬太鞍橋重建，公路局以短、中、長期策略分期推動搶災、復原及復建作業，短期先以涵管便道緊急通行，預計今年10月15日完成涵管便道；中期採設置鋼便橋提升安全，預計明年1月底前完成鋼便橋；長期計畫為橋梁整體復建，預計明年底完成單向橋梁通車，2027年全部橋梁完工通車。

考量有許多熱心民眾自發主動前往花蓮協助災民清理家園及復原重建工作，花蓮前進協調所已於今天在光復車站成立志工分配中心，同時也提供7個村長連絡資訊，交通部今明2天也增開火車班次及增停光復站。

經濟部水利署表示，今天調派56台怪手陸續進場支援，進行相關清理作業；另光復一號堤防預計2周內完成第一道防線，1個月內光復一號堤防受損修復，3個月內堤防加強加固，2026年汛期前完成復建，花蓮災區水電已全數恢復供水供電。

衛福部表示，花蓮縣光復鄉，共開設3處收容處所，收容540人；原民會表示，光復鄉原住民安置在馬太鞍教會250人、大進國小96人、太巴塱教會6人、阿陶莫文健站4人、大全活動中心16人，共372人。

內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心表示，已跨縣市調派替代役現役役男人力配合花蓮縣需求，以每日138人支援協助光復鄉災後復原工作；同時視需要啟動調度備役役男人力增援，以加速災後復原。

