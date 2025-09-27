快訊

旅館數量上升中…逾70業者協助安置災民 衛福部：最多住14天

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
花蓮搶災今天進入第5天光復市區空拍畫面。記者季相儒／攝影
花蓮搶災今天進入第5天光復市區空拍畫面。記者季相儒／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，不少民眾家園被毀，目前暫居收容所內。衛福部配合行政院啟動「收容所民眾短期旅宿安置方案」，由花蓮縣旅館公會盤點轄下旅宿業者資源，目前已有74家加入，且家數持續上升中，災民若選擇暫居旅館、民宿，每人每日可獲2千元補助，原則上補助7天，必要時可再延長7天。

賴清德總統稍早在臉書指出，他前幾天到花蓮的馬太鞍教會時，看到許多長者、小朋友，因為家園滿是泥濘，而睡在教堂椅上，讓他十分不捨。他也承諾，災民短期住旅宿的住宿需求，政府一定要全力協助，在中央協調指揮所、行政院東部辦公區與旅館公會密集協調下，政府已經提出支持方案，對象為花蓮公設及原住民處列冊收容所收容之災民。

衛福部社工司副司長楊雅嵐說，將由相關人員詢問現行安置在收容處所內災民之意願，收整名冊後，花蓮縣旅館公會將有專人協助災民辦理入住事宜，災民前往指定旅館辦理入住時，要記得攜帶身分證或健保卡等必要證件，但不用支付住宿費，費用由政府負擔，如另有中長期居住需求，將由內政部國土署規劃辦理。

行政院東部辦公室已協調交通部觀光署協助，由花蓮縣旅館公會盤點轄下旅宿業者資源，依據花蓮縣政府提供收容處所名冊中的災民進行媒合服務。衛福部指出，「收容所民眾短期旅宿安置方案」住宿期間至今年10月底前，希望在這段艱困的時刻，溫暖陪伴民眾度過難關，如對於相關旅宿事宜有疑問，可洽旅館公會專線0975-2755-130，或於每日上午8時至晚上10時電洽1957福利諮詢專線。

花蓮堰塞湖洪災災民旅宿安置費用，費由政府動用賑災基金會善款支應協助買單。圖／行政院前進協調所提供
花蓮堰塞湖洪災災民旅宿安置費用，費由政府動用賑災基金會善款支應協助買單。圖／行政院前進協調所提供

