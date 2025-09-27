旅館數量上升中…逾70業者協助安置災民 衛福部：最多住14天
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，不少民眾家園被毀，目前暫居收容所內。衛福部配合行政院啟動「收容所民眾短期旅宿安置方案」，由花蓮縣旅館公會盤點轄下旅宿業者資源，目前已有74家加入，且家數持續上升中，災民若選擇暫居旅館、民宿，每人每日可獲2千元補助，原則上補助7天，必要時可再延長7天。
賴清德總統稍早在臉書指出，他前幾天到花蓮的馬太鞍教會時，看到許多長者、小朋友，因為家園滿是泥濘，而睡在教堂椅上，讓他十分不捨。他也承諾，災民短期住旅宿的住宿需求，政府一定要全力協助，在中央協調指揮所、行政院東部辦公區與旅館公會密集協調下，政府已經提出支持方案，對象為花蓮公設及原住民處列冊收容所收容之災民。
衛福部社工司副司長楊雅嵐說，將由相關人員詢問現行安置在收容處所內災民之意願，收整名冊後，花蓮縣旅館公會將有專人協助災民辦理入住事宜，災民前往指定旅館辦理入住時，要記得攜帶身分證或健保卡等必要證件，但不用支付住宿費，費用由政府負擔，如另有中長期居住需求，將由內政部國土署規劃辦理。
行政院東部辦公室已協調交通部觀光署協助，由花蓮縣旅館公會盤點轄下旅宿業者資源，依據花蓮縣政府提供收容處所名冊中的災民進行媒合服務。衛福部指出，「收容所民眾短期旅宿安置方案」住宿期間至今年10月底前，希望在這段艱困的時刻，溫暖陪伴民眾度過難關，如對於相關旅宿事宜有疑問，可洽旅館公會專線0975-2755-130，或於每日上午8時至晚上10時電洽1957福利諮詢專線。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言