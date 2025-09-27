連假首日志工、物資湧入光復 193縣道吃不消大塞車祭交管措施

連假首日花蓮光復鄉災區湧入大量「鏟子超人」，但因馬太鞍溪橋被洪水沖斷，花蓮南下光復公路交通不便，主要幹道的193縣道塞爆，縣府及警方規畫交通管制，193縣道箭瑛大橋到光復鄉限單線南下，北上必須改道台11甲線光豐公路。

光復災區今天有大量穿著雨鞋、手握鏟子的志工湧入，火車班班客滿，許多人一下車就往災區衝，急著幫忙災民清理家園。

公路交通部分，則因為馬太鞍溪橋沖毀，要台下的民眾得繞道到路幅狹窄、會車不便的193縣道，造成交通嚴重壅塞；今天就有縣府人員開車到箭瑛大橋，完全動彈不得，乾脆回到鳳林市區搭火車南下的情況。

花蓮縣政府表示，感謝全國各地民眾來到花蓮協助災區復原，也有大量載運物資的車輛湧入，因車流量太大，造成193縣道壅塞，因此決定193縣道箭瑛大橋到光復鄉端實施交通管制。

縣府表示，此路段採取「單向通行」措施，所有車輛僅能往南線行駛，從193線進入光豐公路後，將由警方依工程車、物資車及一般車，分3條路線引導進入光復市區；往北車輛一律禁行193線，需改由光豐公路轉台11線，銜接台61線北上，各管制路口設置警力與交通錐，並請警廣持續宣導。

