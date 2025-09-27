支援復原工作！「鏟子超人」湧花蓮光復車站 縣府、中央協助引導

花蓮縣光復災區急需復原，光復車站湧入「鏟子超人」，卻因沒人引導不知何去何從，盼統整人力。花蓮縣府委由慈濟受理災區現場需求，中央則在光復車站設立志工指揮中心。

教師節連假首日，晴空萬里，台鐵光復車站湧入大量「鏟子超人」，大家手持鏟子、腳穿雨鞋，都是要來支援光復鄉災區復原工作。

從台東搭火車到花蓮的李姓民眾說，車票並不好訂，只好今天一早就到車站現場購票，也還好順利買到票，預計待2天，決定付出自己棉薄之力，讓災民能感受到溫度。

「鏟子超人」志工有些人是事先報名民間團體的志工任務，也有人是自發性前往，有民眾抱怨，出車站後沒人引導，不知道何去何從，認為應有人統整需求，將人力送至需要的地方。

也有民間團隊出動摩托車接送，將物資及志工人力送至清理地點。無黨籍議員楊華美成立的志工團隊，共有300多戶待清理住家，有上千名志工登記。

她說，連日協助大平村清理活動中心，目前已完成淤泥清理，與昨天完全判若兩地，很有成就感，接下來將作為物資存放中心。

花蓮縣政府表示，來花蓮志工非常多，敬佩感謝慈濟慈善基金會等宗教民間團體，在重大災害時第一時間趕赴現場，由於受災範圍大、移動上有困難，已委由慈濟來受理各界的愛心以及災區現場需求。

花蓮縣府表示，慈濟有豐富救援經驗，來的志工有的擅長清淤，有的擅長供餐、心裡陪伴等，都由慈濟來受理志工服務的類別，分類分區讓大家的愛心做有效利用。

花縣府提及，10多名慈濟師兄姐光清1戶就超乎想像，家裡的家具、隔間整個變形、堆疊，都被淤泥淹沒，光是要排除這些就是非常困難。

另外，中央也在台鐵光復車站設置志工導引工作分派協調點，由原民會在現場導引，搭配原本慈濟所設的工作站，希望有效率地導引。

