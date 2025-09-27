快訊

從清純到債主 欠債2億還被姊妹告！昔日玉女歌手驚人近況曝光

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

提升清理效能！花蓮堰塞湖溢流釀災 經濟部800套高壓噴水槍就位

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流大水釀災情嚴重。記者季相儒／攝影
花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流大水釀災情嚴重。記者季相儒／攝影

中央災害應變中心前進協調所27日召開第6次工作會報後記者會。內政部消防署調度14台消防水車，搭配國軍跟慈濟志工進行清理，經濟部產發署昨日緊急購置的800套高壓噴水槍也在今晨運抵，200套於今日下午陸續送達，並由賴總協調官主持捐贈儀式，現場發送國軍、慈濟及光復鄉公所使用，提升清理效能。

中央災害應變中心前進協調所27日召開第6次工作會報由總協調官經濟部次長賴建信說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新救災進度。今日共動員10縣市搜救隊出動116部車輛351人持續救援，截至上午11時50分統計，死亡人數15人、失聯人數7人、救出人數711人、受傷80人。

有關堰塞湖最新監測，目前續存水量大約700萬立方公尺，每日以40到80萬立方公尺自然流出，對下游影響相對有限，經濟部水利署也調派80台機具，進行馬太鞍溪水流導引工作以及缺口封堵，同時由農業部水保署針對影響範圍周邊進行導引並做相關滯洪。賴總協調官強調：「中央前進協調所持續整合各部會的資源跟地方政府協作，進行馬太鞍堰塞湖災後的搶修相關的工作。」

有關收容安置部分，目前收容處所人數持續降低，為了讓收容所民眾有更多選擇，行政院在今日也推出「安心住宿方案」，由行政院東部服務中心協調整合衛福部和交通部，提供30家旅宿約700個房間，每人每日2,000元補助上限，以居住7天為原則，若有需要可再延長7天，有需求的民眾可至收容所登記，並安排專車接駁至住宿點，相關費用會由政府專案支應。

至於家園恢復情形，賴總協調官說明，透過國軍第二作戰區增派軍力，昨日持續光復鄉七村的主要街道清運，國防部也跟民眾進行對接，若是需要家戶清運，國軍可提供協助。此外，環境部環管署也在原有廢棄物的收運場外，將比照《災害防救法》的相關規定，協調台糖土地暫置廢棄物。

此外，內政部消防署也調度14台消防水車，搭配國軍跟慈濟志工進行清理，經濟部產發署昨日緊急購置的800套高壓噴水槍也在今晨運抵，200套於今日下午陸續送達，並由賴總協調官主持捐贈儀式，現場發送國軍、慈濟及光復鄉公所使用，提升清理效能。

水電恢復部分，台水公司跟台電公司已在系統性全面性恢復。考量清理家園需要大量用水，恐造成系統水壓不足，因此台水公司增加光復鄉設置接水站的數量，已提升到15個，對於收容所內的民眾，也會透過水車加強運補。至於農業部負責農水路的功能恢復，這兩天也持續開展進行。

經濟部產發署昨日緊急購置的800套高壓噴水槍也在今晨運抵，200套於今日下午陸續送達。圖／經濟部
經濟部產發署昨日緊急購置的800套高壓噴水槍也在今晨運抵，200套於今日下午陸續送達。圖／經濟部

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

助花蓮災區掃街、搶修道路 中市建設局及環保局馳援

無頭蒼蠅？民眾曝光復鄉滿街鏟子超人遊走 衛福部：車站前已設協調站

交通尚在重建⋯花蓮慈濟無人機送藥至光復鄉部落 救治痛風男村民

花蓮堰塞湖溢流…災害應變中心更新統計 已釀16死、82傷

相關新聞

花蓮救災第5天…員工屍體被沖到40公里外 老闆沉痛嘆：最認真同事

花蓮搶災今天進入第5天，已釀16死7失聯，有民眾今天在馬太鞍溪橋外40公里、壽豐鄉的米棧橋河床發現一具屍體，經家屬指認確...

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

花蓮縣光復鄉因堰塞湖23日溢堤受重創，近日有網友發文透露，想捐10箱水賑災遭婉拒，建議她改捐「太陽餅」。台中市自由商圈主...

花蓮堰塞湖洪災16死6失聯82傷 下午發現一具罹難者遺體「身分尚未確認」

今天上午10時許在花蓮縣壽豐鄉米棧大橋河床發現一具男性遺體，中央災害應變中心下午4時召開第17次工作會報，花蓮堰塞湖洪災...

連假首日志工、物資湧入光復 193縣道吃不消大塞車祭交管措施

連假首日花蓮光復鄉災區湧入大量「鏟子超人」，但因馬太鞍溪橋被洪水沖斷，花蓮南下光復公路交通不便，主要幹道的193縣道塞爆...

旅館數量上升中…逾70業者協助安置災民 衛福部：最多住14天

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，不少民眾家園被毀，目前暫居收容所內。衛福部配合行政院啟動「收容所民眾短期旅宿安置方案」，由...

「鏟子超人」漫無目的在光復鄉遊走 賴總統：請先到中央志工站登記

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助，但有民眾發現現場人力調配不佳。賴清德總統今天表示，提醒前往的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。