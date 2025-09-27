提升清理效能！花蓮堰塞湖溢流釀災 經濟部800套高壓噴水槍就位

中央災害應變中心前進協調所27日召開第6次工作會報後記者會。內政部消防署調度14台消防水車，搭配國軍跟慈濟志工進行清理，經濟部產發署昨日緊急購置的800套高壓噴水槍也在今晨運抵，200套於今日下午陸續送達，並由賴總協調官主持捐贈儀式，現場發送國軍、慈濟及光復鄉公所使用，提升清理效能。

中央災害應變中心前進協調所27日召開第6次工作會報由總協調官經濟部次長賴建信說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新救災進度。今日共動員10縣市搜救隊出動116部車輛351人持續救援，截至上午11時50分統計，死亡人數15人、失聯人數7人、救出人數711人、受傷80人。

有關堰塞湖最新監測，目前續存水量大約700萬立方公尺，每日以40到80萬立方公尺自然流出，對下游影響相對有限，經濟部水利署也調派80台機具，進行馬太鞍溪水流導引工作以及缺口封堵，同時由農業部水保署針對影響範圍周邊進行導引並做相關滯洪。賴總協調官強調：「中央前進協調所持續整合各部會的資源跟地方政府協作，進行馬太鞍堰塞湖災後的搶修相關的工作。」

有關收容安置部分，目前收容處所人數持續降低，為了讓收容所民眾有更多選擇，行政院在今日也推出「安心住宿方案」，由行政院東部服務中心協調整合衛福部和交通部，提供30家旅宿約700個房間，每人每日2,000元補助上限，以居住7天為原則，若有需要可再延長7天，有需求的民眾可至收容所登記，並安排專車接駁至住宿點，相關費用會由政府專案支應。

至於家園恢復情形，賴總協調官說明，透過國軍第二作戰區增派軍力，昨日持續光復鄉七村的主要街道清運，國防部也跟民眾進行對接，若是需要家戶清運，國軍可提供協助。此外，環境部環管署也在原有廢棄物的收運場外，將比照《災害防救法》的相關規定，協調台糖土地暫置廢棄物。

此外，內政部消防署也調度14台消防水車，搭配國軍跟慈濟志工進行清理，經濟部產發署昨日緊急購置的800套高壓噴水槍也在今晨運抵，200套於今日下午陸續送達，並由賴總協調官主持捐贈儀式，現場發送國軍、慈濟及光復鄉公所使用，提升清理效能。

水電恢復部分，台水公司跟台電公司已在系統性全面性恢復。考量清理家園需要大量用水，恐造成系統水壓不足，因此台水公司增加光復鄉設置接水站的數量，已提升到15個，對於收容所內的民眾，也會透過水車加強運補。至於農業部負責農水路的功能恢復，這兩天也持續開展進行。

