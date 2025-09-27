快訊

從清純到債主 欠債2億還被姊妹告！昔日玉女歌手驚人近況曝光

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

「鏟子超人」漫無目的在光復鄉遊走 賴總統：請先到中央志工站登記

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
來自全國各地「鏟子超人」進入花蓮光復鄉災區，協助災後復原工作，成為台灣最美的風景。記者季相儒／攝影
來自全國各地「鏟子超人」進入花蓮光復鄉災區，協助災後復原工作，成為台灣最美的風景。記者季相儒／攝影

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助，但有民眾發現現場人力調配不佳。賴清德總統今天表示，提醒前往的朋友，在光復火車站前，中央前進協調所設有「志工救災地點分配站」。如果不是跟隨大型團體前往，請先到分配站登記，現場會協調、安排工作給每個人，缺乏器具的也可以現場領取，讓復原工作更有效率。

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助。即使大量人力進場，有民眾發現現場人力調配不佳，甚至有人來拍片、妨礙到他人工作；臉書的花蓮社團就有人呼籲志工，「不要漫無目的的在光復街上遊走。」

賴總統在臉書表示，這幾天，在花蓮光復，有許多全台各地的志工，自發投入救災與復原。大家互不相識，但一句「來幫忙」就攜手並肩，跳上火車前往花蓮。這就是台灣最可貴的團結力量。謝謝全台「鏟子超人」的集結，鏟出回家的路，也鏟出希望的光。

賴總統說，他也要提醒前往的朋友，在光復火車站前，中央前進協調所設有「志工救災地點分配站」。如果不是跟隨大型團體前往，請先到分配站登記，現場會協調、安排工作給每個人，缺乏器具的也可以現場領取，讓復原工作更有效率。

賴總統表示，另外從10月1日起，光復鄉全體居民、衛生所工作人員及救災人員都可以施打公費流感及新冠疫苗，守護受災民眾的健康。

賴總統表示，要向所有前往救災的朋友，表達最深的感謝。也請大家，務必穿上防水長靴、手套、口罩；也要記得水要煮沸過再飲用，保持環境清潔。守護別人的同時，也要守護好自己。「此時此刻，我們都是花蓮人，中央會繼續盡一切努力，讓花蓮早日恢復安定。」

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助。賴清德總統在臉書表示，大家，務必穿上防水長靴、手套、口罩。圖／取自賴清德臉書
花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助。賴清德總統在臉書表示，大家，務必穿上防水長靴、手套、口罩。圖／取自賴清德臉書

堰塞湖 馬太鞍溪 賴清德

延伸閱讀

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

同事家鄉有難 蔣萬安：北捷組14人救災團隊出發前往花蓮

助花蓮災區掃街、搶修道路 中市建設局及環保局馳援

無頭蒼蠅？民眾曝光復鄉滿街鏟子超人遊走 衛福部：車站前已設協調站

相關新聞

花蓮救災第5天…員工屍體被沖到40公里外 老闆沉痛嘆：最認真同事

花蓮搶災今天進入第5天，已釀16死7失聯，有民眾今天在馬太鞍溪橋外40公里、壽豐鄉的米棧橋河床發現一具屍體，經家屬指認確...

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

花蓮縣光復鄉因堰塞湖23日溢堤受重創，近日有網友發文透露，想捐10箱水賑災遭婉拒，建議她改捐「太陽餅」。台中市自由商圈主...

花蓮堰塞湖洪災16死6失聯82傷 下午發現一具罹難者遺體「身分尚未確認」

今天上午10時許在花蓮縣壽豐鄉米棧大橋河床發現一具男性遺體，中央災害應變中心下午4時召開第17次工作會報，花蓮堰塞湖洪災...

連假首日志工、物資湧入光復 193縣道吃不消大塞車祭交管措施

連假首日花蓮光復鄉災區湧入大量「鏟子超人」，但因馬太鞍溪橋被洪水沖斷，花蓮南下光復公路交通不便，主要幹道的193縣道塞爆...

旅館數量上升中…逾70業者協助安置災民 衛福部：最多住14天

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，不少民眾家園被毀，目前暫居收容所內。衛福部配合行政院啟動「收容所民眾短期旅宿安置方案」，由...

「鏟子超人」漫無目的在光復鄉遊走 賴總統：請先到中央志工站登記

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助，但有民眾發現現場人力調配不佳。賴清德總統今天表示，提醒前往的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。