「鏟子超人」漫無目的在光復鄉遊走 賴總統：請先到中央志工站登記

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助，但有民眾發現現場人力調配不佳。賴清德總統今天表示，提醒前往的朋友，在光復火車站前，中央前進協調所設有「志工救災地點分配站」。如果不是跟隨大型團體前往，請先到分配站登記，現場會協調、安排工作給每個人，缺乏器具的也可以現場領取，讓復原工作更有效率。

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助。即使大量人力進場，有民眾發現現場人力調配不佳，甚至有人來拍片、妨礙到他人工作；臉書的花蓮社團就有人呼籲志工，「不要漫無目的的在光復街上遊走。」

賴總統在臉書表示，這幾天，在花蓮光復，有許多全台各地的志工，自發投入救災與復原。大家互不相識，但一句「來幫忙」就攜手並肩，跳上火車前往花蓮。這就是台灣最可貴的團結力量。謝謝全台「鏟子超人」的集結，鏟出回家的路，也鏟出希望的光。

賴總統說，他也要提醒前往的朋友，在光復火車站前，中央前進協調所設有「志工救災地點分配站」。如果不是跟隨大型團體前往，請先到分配站登記，現場會協調、安排工作給每個人，缺乏器具的也可以現場領取，讓復原工作更有效率。

賴總統表示，另外從10月1日起，光復鄉全體居民、衛生所工作人員及救災人員都可以施打公費流感及新冠疫苗，守護受災民眾的健康。

賴總統表示，要向所有前往救災的朋友，表達最深的感謝。也請大家，務必穿上防水長靴、手套、口罩；也要記得水要煮沸過再飲用，保持環境清潔。守護別人的同時，也要守護好自己。「此時此刻，我們都是花蓮人，中央會繼續盡一切努力，讓花蓮早日恢復安定。」

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助。賴清德總統在臉書表示，大家，務必穿上防水長靴、手套、口罩。圖／取自賴清德臉書

商品推薦