月初才與母親分享結婚照…光復水災無名屍終確認身分 大兒子難掩悲痛
花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀重大死傷，災後邁入第5天，有一具屍體始終未獲身分確定，失聯多日的65歲劉姓婦人家屬前天、昨天兩度到瑞穗生命園區指認、採DNA比對，今天DNA鑑定結果出爐，確定「媽媽」就是該具無名屍。劉婦大兒子張姓男子受訪表示，終於放下壓力，「因為若不是就什麼都沒有了」。
劉婦大兒子張姓男子難掩悲痛，母親生下三名子女，雖然都沒有跟母親住，但大家感情緊密，經常返家探望，回想月初才傳結婚照給母親，母親還在LINE回覆「恭喜」，沒想到不到一個月卻釀成如此下場，「她身體那麼硬朗，還能下田種菜，如果當時有通知、知道要撤離，不會不提前跑掉」。
「你說心裡不難過嗎？4號才傳照片欸，婚禮都已經在準備了」，他一度哽咽，語帶無奈地說，「我是我們家第一個結婚的，結果才辦到一半，就碰到媽媽這樣子，今天換作任何人也沒辦法接受」。
