快訊

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
陳允寶泉食品董事長翁羿琦（右）宣布，陳允寶泉帶頭捐1500盒太陽餅給花蓮災民。記者趙容萱／攝影
花蓮縣光復鄉因堰塞湖23日溢堤受重創，近日有網友發文透露，想捐10箱水賑災遭婉拒，建議她改捐「太陽餅」。台中市自由商圈主委、陳允寶泉食品董事長翁羿琦說，商圈太陽餅名店雲集，花蓮災民的心聲，台中的業者聽到了，陳允寶泉帶頭捐贈市價逾50萬元的1500盒太陽餅，其他包括太陽堂老店等多家業者也跟進。

救災人員提到，太陽餅是耐放、能即時補充能量的食品，在「921大地震」時也曾經扮演過重要角色，當年許多災民靠著太陽餅度難關，如今花蓮災區再度被點名成為最想念的食物之一。

翁羿琦說明，陳允寶泉在去年花蓮發生地震時，舉辦三天的義賣活動，所得全數捐出，投入救災與重建。這次看到花蓮災區新聞報導，深受觸動，心中掛念著花蓮災民的需求。

翁羿琦指出，雖然正值中秋檔期，是一年當中最繁忙的時刻，公司宣布，捐贈1500盒太陽餅給花蓮災民，每盒為10入裝，保存期限可達一個半月，符合花蓮災區在物資補給不易情況下的實際需求，盼能陪伴災民渡過艱難的日子，帶給災民一份甜美與支持。

太陽堂食品也宣布捐贈100盒、共1200顆太陽餅，並透過台中市北屯區三和里長許勝雄與台中市政府運動局專員吳宗學協助，緊急跟花蓮縣議員魏嘉賢、花蓮市長魏嘉彥的聯繫，送往花蓮光復鄉，為受災居民帶來溫暖與鼓舞。

陳允寶泉食品董事長翁羿琦（右一）宣布，陳允寶泉捐1500盒太陽餅給花蓮災民。記者趙容萱／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 台中市 太陽餅 災民

