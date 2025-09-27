同事家鄉有難 蔣萬安：北捷組14人救災團隊出發前往花蓮

各界紛紛奔赴花蓮救災，台北市長蔣萬安今在臉書指出，台北捷運公司有幾位來自花蓮光復鄉的同仁，災情傳來的第一時間，他們急忙返鄉，陸續投入救災「好同事家鄉有難，我們一起面對」，今天北捷組成14人救災團隊，出發前往花蓮。

蔣萬安說，主要任務是協助光復國小災後復原，讓孩子們能在連假後，順利回到教室上課。光復國小和北捷有著特別的緣分，不只是績優原民同仁的母校，也是北捷「公益元年」長年關懷的對象。

「孩子們的學習不能中斷」蔣萬安說，台北市教育局和花蓮縣教育處保持聯繫、了解實際需求，將會提供花蓮縣500 萬元經費，幫助災損學校汰換資訊、教學與行政設備；同時，教育局認助清寒基金會也將提供光復鄉國中小學生每人2,000元的生活補助金，預計幫助540位學生。

除此之外，蔣萬安表示，北市CooC+學習影音平台全面開放，提供遠距教學與近5千部學習影片，陪伴孩子們走過這段災後復原的艱難時期。

蔣萬安指出，救災工作進入第5天，台北市工務局、環保局、消防局的團隊持續在第一線協助救災，陸續復原光復車站週邊、台9線、太巴塱國小周邊道路、中正路一段等地，市府人力與各式機具全力投入，協助清除淤泥、洗淨道路、清運廢棄物。光是這兩天，就已清運上百公噸的泥沙廢棄物。

蔣萬安也說，連假期間仍堅守崗位，前線的救災同仁們辛苦了，天氣炎熱，請救災的大家注意補充水分以及自身安全。協助鄉親重建家園、恢復日常，台北和花蓮，一直站在一起。

北捷投入花蓮救災。圖／取自蔣萬安臉書

