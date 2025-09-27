無頭蒼蠅？民眾曝光復鄉滿街鏟子超人遊走 衛福部：車站前已設協調站

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重傷亡，災情發生後首遇假日，大批民眾攜帶救災用具湧入花蓮縣光復車站，但有民眾批評，現場人力調配不佳，許多「鏟子超人」在街上遊走，有人被災民拉進去幫忙，但有些災民不知如何開口。衛福部指出，中央災害應變中心已設前進協調所，志工可先到場接受媒合，盼民眾理解並尊重當地工作方式，減輕現場壓力。

衛福部社工司指出，馬太鞍溪堰塞湖災害重創家園，國人愛心滿溢，除了捐款支援，許多民眾也主動趕赴災區，盼能盡一份心力，國人的善意與行動都十分珍貴，也呼籲投入之前做好準備，配合當地的運作安排，才能讓協助更發揮效益，也守護自己的安全。中央災害應變中心於花蓮縣光復鄉設置前進協調所，每日召開會議立即掌握各項災害應變及重建需求，並舉行記者會回應外界問題。

衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，感謝民眾願意在連續假期犧牲休假時間，至災區協助救災、陪伴災區民眾，目前民眾只要一出光復車站，就能看到由災應變中心、縣府與慈濟等設置的「志工分配站」，由當地人員媒合進行工作，項目包括物資發放、環境清潔、場域整理需求等，盼各地善心力量「有序串聯」，化為最及時幫助。

衛福部提醒，民眾務必顧及自身安全，理解並尊重當地的工作方式，共同減輕現場壓力，讓協助能夠持續且穩定。衛福部與國人攜手將愛心化為力量，陪伴花蓮早日恢復安定與美好。另，針對安置收容所內民眾，衛福部已配合行政院，啟動「收容所民眾短期旅宿安置方案」，暫住旅館災民，每人、每日可獲補助2千元，補助7日，並可延長7日。

