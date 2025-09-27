助花蓮災區掃街、搶修道路 中市建設局及環保局馳援

快訊

中央社／ 台中27日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，為投入清理工作，台中市環保局及建設局昨天及今天馳援花蓮，展開掃街、清淤及道路搶修等；國軍第5作戰區也持續投入災後復原工作。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於23日溢流，導致馬太鞍溪橋斷裂並造成光復鄉嚴重災情。台中市消防局第一時間出動特搜大隊投入救災行動，在第二梯次前往接班後，第一梯次27名人員及2隻搜救犬，並於今晚近9時返抵台中。消防局長孫福佑將前往台中火車站迎接及慰勞搜救成員辛勞，並致贈加菜金表達感謝及敬意。

災區滿目瘡痍正待復原，台中市環保局昨天出動大型掃街車及清潔人員前往支援，投入迫切的道路清淤工作，今天上午已開始展開清理行動。

前往支援的大肚區清潔隊大隊長何國仲指出，光復糖廠為救災前進指揮所，各地人車湧入造成周邊道路泥濘與揚塵。經與當地環保單位協調後，發現糖廠附近的土方暫置場有大量運土車行經，導致中山路及周邊道路泥土堆積，急需掃街車支援。環保局人員隨即展開清掃，展現跨縣市支援的效率與合作精神。

台中市建設局長陳大田昨晚得知當地多條道路因積水與淤泥未退，特別是災情最嚴重的光復鄉佛祖街清理困難，急需怪手、山貓等重機具支援，立即整備人力與重機具，今天上午火速派隊出發，展現台中「哪裡有需要，台中隊就在哪裡！」的行動力。

建設局說明，這次行動由養工處北北屯工程隊隊長葉行健帶隊，共動員工程人力20名、挖土機6台、山貓5部、卡車1部，將與花蓮縣府緊密合作，優先投入清淤與道路搶修。

此外，國軍第5作戰區今天持續投入災後復原工作，官兵晝夜不懈，出動裝土機、鏟裝機等機具，協助清除道路淤泥與障礙物，並於夜間運用照明機具，持續提供作業環境光源，確保救災行動順利，展現國軍即時反應與堅實行動力。

