助花蓮災區掃街、搶修道路 中市建設局及環保局馳援
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，為投入清理工作，台中市環保局及建設局昨天及今天馳援花蓮，展開掃街、清淤及道路搶修等；國軍第5作戰區也持續投入災後復原工作。
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於23日溢流，導致馬太鞍溪橋斷裂並造成光復鄉嚴重災情。台中市消防局第一時間出動特搜大隊投入救災行動，在第二梯次前往接班後，第一梯次27名人員及2隻搜救犬，並於今晚近9時返抵台中。消防局長孫福佑將前往台中火車站迎接及慰勞搜救成員辛勞，並致贈加菜金表達感謝及敬意。
災區滿目瘡痍正待復原，台中市環保局昨天出動大型掃街車及清潔人員前往支援，投入迫切的道路清淤工作，今天上午已開始展開清理行動。
前往支援的大肚區清潔隊大隊長何國仲指出，光復糖廠為救災前進指揮所，各地人車湧入造成周邊道路泥濘與揚塵。經與當地環保單位協調後，發現糖廠附近的土方暫置場有大量運土車行經，導致中山路及周邊道路泥土堆積，急需掃街車支援。環保局人員隨即展開清掃，展現跨縣市支援的效率與合作精神。
台中市建設局長陳大田昨晚得知當地多條道路因積水與淤泥未退，特別是災情最嚴重的光復鄉佛祖街清理困難，急需怪手、山貓等重機具支援，立即整備人力與重機具，今天上午火速派隊出發，展現台中「哪裡有需要，台中隊就在哪裡！」的行動力。
建設局說明，這次行動由養工處北北屯工程隊隊長葉行健帶隊，共動員工程人力20名、挖土機6台、山貓5部、卡車1部，將與花蓮縣府緊密合作，優先投入清淤與道路搶修。
此外，國軍第5作戰區今天持續投入災後復原工作，官兵晝夜不懈，出動裝土機、鏟裝機等機具，協助清除道路淤泥與障礙物，並於夜間運用照明機具，持續提供作業環境光源，確保救災行動順利，展現國軍即時反應與堅實行動力。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言