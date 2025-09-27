屏縣消防特搜昨自花蓮返回 環保局出動高壓沖水車續支援

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水災情，屏東縣消防局馳援4天後昨天傍晚返回，特搜隊員們救出受困近2天的6歲女童小沂感動人心。屏東縣環保局今日持續出動人員及高壓沖水車等器具前往災區，縣長周春米也在臉書PO文指出，「鏟子超人，最美風景」。

屏東縣環保局今天持續出動20人，6台高壓沖水車、2台清溝車、2台抓斗車前往光復鄉，為救災盡一份心力。周春米在臉書PO文指出，「支援花蓮的環保局同仁回傳，光復火車站人山人海，人手一把鏟子、一雙雨鞋，同心協力幫助花蓮。」

周春米寫道，「感謝來自四面八方的超人們，讓復原之路更有力量。」一同前往花蓮光復幫忙受災戶清理家園的屏東陳姓居民說，看到來自全台灣各地的民眾，自發帶著工具到災區，真的覺得很感動，所有的疲憊也都消失了。 屏東縣消防局馳援花蓮4天後昨天傍晚返回，環保局今天持續出動高壓沖水車、清溝車、抓斗車前往支援。圖／取自周春米臉書 前往支援花蓮的民眾在光復火車站前，人山人海。圖／取自周春米臉書

