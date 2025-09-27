快訊

花蓮救災第5天…員工屍體被沖到40公里外 老闆沉痛嘆：最認真同事

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
有民眾在馬太鞍溪橋外40公里、壽豐鄉的米棧橋河床發現一具屍體報警，經家屬指認確認是大同村失聯的64歲蔡姓男子。圖／警方提供
有民眾在馬太鞍溪橋外40公里、壽豐鄉的米棧橋河床發現一具屍體報警，經家屬指認確認是大同村失聯的64歲蔡姓男子。圖／警方提供

花蓮搶災今天進入第5天，已釀16死7失聯，有民眾今天在馬太鞍溪橋外40公里、壽豐鄉的米棧橋河床發現一具屍體，經家屬指認確認是失聯的大同村64歲蔡姓男子。蔡男是政旺砂石場附近某農場員工，農場老闆沉痛說，失蹤第5天終於找到了，因為搶救不順，今天好不容易叫到怪手開挖，為了順利還先燒香拜拜，沒想到10分鐘後就接獲警方通知「找到人了」。

范姜姓農場老闆表示，習慣叫死者「老蔡」，是花蓮豐田人，經朋友引薦才讓他來工作幫忙，「沒想到是他雇用過最認真的同事」，直言是自己的左右手，「他做工作都不會有怨言，都直接下去做，也不會計較太多」。

「工作不管安排什麼事情他都沒怨言，有跟他說做累了就休息，但他都繼續做，包括砍草等等都會直接下去」，農場老闆直言「失去這位同事真的很傷心」。

農場設有員工宿舍，「老蔡」常為了工作方便就直接住在宿舍，不回豐田的家，農場老闆回想洪水那天，激動的說，「我星期一決定就不要上班了，事先也把車子移走，周一曾問他要不要回去，但他說颱風不會來，住宿舍就地方便」。

「星期二早上因為下大雨，還有再一次打電話問要不要撤，結果他還說不用，後來下午3點多水來了，再打給他就沒有訊號了」，老闆哀痛說著。

農場老闆說，災害第一天、第二天因為水太大進不去佛祖街，第三天、第四天想嘗試過去救救看，但都因為沒有挖土機能支援所以未果，今天好不容易叫到挖土機，為了祈求順利還在現場燒香拜拜，開進去挖不到10分鐘，就接獲鳳林派出所通知，說在40公里外的壽豐鄉米棧橋河床找到屍體。

有民眾在馬太鞍溪橋外40公里、壽豐鄉的米棧橋河床發現一具屍體報警，經家屬指認確認是大同村失聯的64歲蔡姓男子。圖／警方提供
有民眾在馬太鞍溪橋外40公里、壽豐鄉的米棧橋河床發現一具屍體報警，經家屬指認確認是大同村失聯的64歲蔡姓男子。圖／警方提供
死者蔡姓男子是農場員工，因為住員工宿舍未撤離，不幸遭洪水沖走，范姜姓老闆哀痛受訪。記者翁至成／攝影
死者蔡姓男子是農場員工，因為住員工宿舍未撤離，不幸遭洪水沖走，范姜姓老闆哀痛受訪。記者翁至成／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮

