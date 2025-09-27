花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 衛福部、行政院啟動旅宿安置

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災害事件中，不少民眾家園被摧毀，暫時安置於收容所內，衛生福利部配合行政院啟動「收容所民眾短期旅宿安置」方案，針對花蓮縣政府開設臨時收容處所內的災民，提供短期旅宿安置，費用由政府負擔，期盼能夠減少災民的後顧之憂。

衛福部表示，行政院東部辦公室已協調交通部觀光署協助，由花蓮縣旅館公會盤點轄下旅宿業者資源，依據花蓮縣政府提供收容處所名冊中的災民進行媒合服務。若選擇暫住旅館、民宿的災民，每人每日可獲得補助2,000元，原則上補助7天，必要時可再延長7天，住宿期限至 114年10月底前，如另有中長期居住需求，將由內政部國土署規劃辦理。

衛福部提醒，災民前往指定旅館辦理入住時，要記得攜帶身分證或健保卡等必要證件，但不用支付住宿費，費用由政府負擔，住宿期限至今（114年）10月底前，希望在這段艱困的時刻，溫暖陪伴民眾度過難關。如對於相關旅宿事宜有疑問，可洽旅館公會專線0975-2755-130，或電洽1957福利諮詢專線。

為協助提升花蓮收容所居民的居住品質，政府啟動旅宿安置機制，讓受災的民眾可以到旅館或民宿暫住。

