交通尚在重建⋯花蓮慈濟無人機送藥至光復鄉部落 救治痛風男村民

花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重傷亡，且交通中斷。花蓮慈濟醫院9月24日完成場勘與臨時醫療站後，9月25日至10月5日進駐光復鄉，將連續10日設置24小時醫療站。院方指出，25、26二日，已診治450位民眾，並於25日下午，與衛福部資訊處等單位，完成全台首例視訊醫療結合無人機送藥，將藥物送達太巴塱國小。

花蓮慈院醫事室副主任張菁育表示，25日上午院長室資深顧問許文林帶隊出發進駐光復鄉，實際進入災區發現，除了需要醫療及救災資源，當地交通也還在復原重建中，中午過後，接獲了太巴塱部落對外交通受限，但部落收容所的民眾有醫療需求的訊息，於是在衛福部團隊的召集下，結合花蓮慈院醫療隊、花蓮縣衛生局與極現科技，啟動了首次視訊醫療結合無人機送藥的任務。

醫療端由花蓮慈院感染科主任黃妙慧負責，與太巴塱部落專科護理師李淑惠行視訊，成功診治一位72歲接受過脊椎及右手骨折手術的女士；以及一位41歲痛風急性期發作的男士，解決他們這幾天疼痛、失眠與身心壓力的問題。診療結束後，事先取得地方指揮官及民航局核准的無人機，將藥物送達太巴塱國小，並轉交病人手中。

花蓮慈院副院長陳星助表示，花東地區地形狹長臨海多山，不論是鄉親就醫還是醫療隊往診，交通都是最主要的考量因素之一，2018年承接「健康福祉科技整合照護示範場域計畫」時，就曾規劃納入無人機輔助醫療計畫，但受限法規及飛航航線等問題而無法落實；2024年整合各項資源，在院長林欣榮院長支持下，參加了總統盃黑客松競賽，並獲得前五名，獲總統及衛福部政策支持執行。

陳星助說，無人機計畫後續在秀林鄉、玉里鎮及豐濱鄉三地陸續完成試飛，這次面對天災帶來的影響，無人機團隊也直接進駐花蓮，才能順利完成視訊醫療結合無人機送藥的超級任務，這必須感謝衛福部資訊處、花蓮縣政府衛生局極現科技，以及花蓮慈院醫護行政團隊的努力，證嚴法師曾說「有難的人走不出來，有福的人就走進去。」現在就算走不進去，花蓮慈濟醫院還可以飛進去。

