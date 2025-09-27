快訊

從清純到債主 欠債2億還被姊妹告！昔日玉女歌手驚人近況曝光

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

花蓮堰塞湖溢流…災害應變中心更新統計 已釀16死、82傷

中央社／ 花蓮縣27日電
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮災害應變中心下午統計資料，死亡人數更新為16人。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮災害應變中心下午統計資料，死亡人數更新為16人。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮災害應變中心下午統計資料，死亡人數更新為16人，花蓮縣政府表示，罹難者火化費全免並設專線協助。

花蓮縣災害應變中心下午1時更新資料，死亡人數16人，失聯人數6人，受傷人數82人。

花蓮縣政府下午發布新聞稿表示，颱風樺加沙豪雨造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，引發嚴重洪患，導致民眾不幸罹難。花蓮縣政府除全體動員投入災後應變工作，縣長徐榛蔚亦責成民政處，以家屬需求為優先，並與各鄉鎮公所通力合作，確保殯葬服務周全順暢。

花蓮縣政府表示，罹難者遺體由吉安鄉慈雲山公墓火化場、鳳林鎮第一公墓火化場、瑞穗鄉立火化場及玉里鎮松浦火化場，均免收火化費用。

花蓮縣政府表示，為協助家屬掌握相關資訊，除在瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所每日駐有民政處工作人員外，縣政府特別成立「大體停放查詢專線」，由縣府專責人員即時回應，協助家屬查詢罹難者資訊及後續殯葬事宜，確保訊息正確透明，查詢專線：0933543303。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮

延伸閱讀

全國心繫花蓮 卓榮泰：協調700間房間供災民休息

影／捐30萬元後決定下周前進花蓮 李多慧：心裡真的很難過

花蓮不孤單 蔡英文：英雄不一定有披風 手裡只握一把鏟子

堰塞湖紅色警戒難解除 陳駿季指監測困難 回應李鴻源盼各界勿糾結名詞

相關新聞

花蓮救災第5天…員工屍體被沖到40公里外 老闆沉痛嘆：最認真同事

花蓮搶災今天進入第5天，已釀16死7失聯，有民眾今天在馬太鞍溪橋外40公里、壽豐鄉的米棧橋河床發現一具屍體，經家屬指認確...

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

花蓮縣光復鄉因堰塞湖23日溢堤受重創，近日有網友發文透露，想捐10箱水賑災遭婉拒，建議她改捐「太陽餅」。台中市自由商圈主...

花蓮堰塞湖洪災16死6失聯82傷 下午發現一具罹難者遺體「身分尚未確認」

今天上午10時許在花蓮縣壽豐鄉米棧大橋河床發現一具男性遺體，中央災害應變中心下午4時召開第17次工作會報，花蓮堰塞湖洪災...

連假首日志工、物資湧入光復 193縣道吃不消大塞車祭交管措施

連假首日花蓮光復鄉災區湧入大量「鏟子超人」，但因馬太鞍溪橋被洪水沖斷，花蓮南下光復公路交通不便，主要幹道的193縣道塞爆...

旅館數量上升中…逾70業者協助安置災民 衛福部：最多住14天

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，不少民眾家園被毀，目前暫居收容所內。衛福部配合行政院啟動「收容所民眾短期旅宿安置方案」，由...

「鏟子超人」漫無目的在光復鄉遊走 賴總統：請先到中央志工站登記

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助，但有民眾發現現場人力調配不佳。賴清德總統今天表示，提醒前往的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。