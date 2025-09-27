花蓮堰塞湖溢流…災害應變中心更新統計 已釀16死、82傷

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮災害應變中心下午統計資料，死亡人數更新為16人，花蓮縣政府表示，罹難者火化費全免並設專線協助。

花蓮縣災害應變中心下午1時更新資料，死亡人數16人，失聯人數6人，受傷人數82人。

花蓮縣政府下午發布新聞稿表示，颱風樺加沙豪雨造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，引發嚴重洪患，導致民眾不幸罹難。花蓮縣政府除全體動員投入災後應變工作，縣長徐榛蔚亦責成民政處，以家屬需求為優先，並與各鄉鎮公所通力合作，確保殯葬服務周全順暢。

花蓮縣政府表示，罹難者遺體由吉安鄉慈雲山公墓火化場、鳳林鎮第一公墓火化場、瑞穗鄉立火化場及玉里鎮松浦火化場，均免收火化費用。

花蓮縣政府表示，為協助家屬掌握相關資訊，除在瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所每日駐有民政處工作人員外，縣政府特別成立「大體停放查詢專線」，由縣府專責人員即時回應，協助家屬查詢罹難者資訊及後續殯葬事宜，確保訊息正確透明，查詢專線：0933543303。

商品推薦