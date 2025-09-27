全國心繫花蓮 卓榮泰：協調700間房間供災民休息

行政院長卓榮泰27日出席「第一屆食農教育大會」。卓榮泰提到，此刻在此舉辦食農教育大會，但許多人都心繫花蓮，經過這兩天的努力，行政院在花蓮設置的中央災害應變中心前進協調所，透過當地與全國旅館公會，已洽妥30間旅館、騰出700間房間。目前仍有許多災民朋友白天守在安置中心，希望就近查看家園，但從此刻開始，只要有需要的民眾，即可透過接駁方式前往前進協調所安排的旅館安心休息。

卓榮泰表示，馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成花蓮發生重大傷亡，財產損失更是不計其數，政府正傾全力集結所有力量，協助花蓮清理街道、家園及環境。此外，花蓮當地各安置中心目前收容數十人到數百人不等，許多民眾晚上都躺臥在幾張椅子上，無法妥適休息，更遑論後續如何進行家園復原。

他提到，賴清德總統也說「此時此刻，我們都是花蓮人」，大家的心都與花蓮人在一起，也感謝花蓮富里鄉農會在此次災情中，給予很大協助。總統也表示中央會負責，讓災民有一個安心的處所；同時，前（24）日他在馬太鞍教會關心災民收容安置狀況時，也承諾會尋找更安全舒適的環境，讓大家能夠安心休息。

卓榮泰表示，經過這兩天的努力，行政院在花蓮設置的中央災害應變中心前進協調所，透過當地與全國旅館公會，已洽妥30間旅館、騰出700間房間。目前仍有許多災民朋友白天守在安置中心，希望就近查看家園，但從此刻開始，只要有需要的民眾，即可透過接駁方式前往前進協調所安排的旅館安心休息。此外，許多志工朋友也湧入花蓮給予協助，台鐵除加開列車因應外，為滿足志工朋友在當地的生活條件，他也要求前進協調所做更多努力與安排，提供志工朋友更舒適的環境。

卓榮泰說，這些志工朋友們有些拿著鏟子，有些背個背包就前往花蓮馳援，展現對災民的關懷。卓榮泰強調，現在我們最需要的是所有國人能夠更加團結與信任，整個救災過程中，任何人都是懷著一顆要趕快把事情做好的心，但經常一句話或一個鏡頭就被拿來做無謂的擴大，社會不該如此，應為所有志工、國軍官兵、在當地服務的慈濟師兄師姐、民間團體、地方政府、鄉鎮公所、村里辦公室工作同仁提供溫暖與感謝。卓榮泰也請大家為全國投入救災的朋友們給予鼓勵。

