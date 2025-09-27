快訊

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

獨／清泉崗女士官遭「經國號戰機吸入削頭」喪命 檢方查無犯罪事證簽結

棒球亞錦賽／中華隊4比0完封中國隊！爭冠門票還要等日韓大戰

全國心繫花蓮 卓榮泰：協調700間房間供災民休息

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影

行政院卓榮泰27日出席「第一屆食農教育大會」。卓榮泰提到，此刻在此舉辦食農教育大會，但許多人都心繫花蓮，經過這兩天的努力，行政院在花蓮設置的中央災害應變中心前進協調所，透過當地與全國旅館公會，已洽妥30間旅館、騰出700間房間。目前仍有許多災民朋友白天守在安置中心，希望就近查看家園，但從此刻開始，只要有需要的民眾，即可透過接駁方式前往前進協調所安排的旅館安心休息。

卓榮泰表示，馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成花蓮發生重大傷亡，財產損失更是不計其數，政府正傾全力集結所有力量，協助花蓮清理街道、家園及環境。此外，花蓮當地各安置中心目前收容數十人到數百人不等，許多民眾晚上都躺臥在幾張椅子上，無法妥適休息，更遑論後續如何進行家園復原。

他提到，賴清德總統也說「此時此刻，我們都是花蓮人」，大家的心都與花蓮人在一起，也感謝花蓮富里鄉農會在此次災情中，給予很大協助。總統也表示中央會負責，讓災民有一個安心的處所；同時，前（24）日他在馬太鞍教會關心災民收容安置狀況時，也承諾會尋找更安全舒適的環境，讓大家能夠安心休息。

卓榮泰表示，經過這兩天的努力，行政院在花蓮設置的中央災害應變中心前進協調所，透過當地與全國旅館公會，已洽妥30間旅館、騰出700間房間。目前仍有許多災民朋友白天守在安置中心，希望就近查看家園，但從此刻開始，只要有需要的民眾，即可透過接駁方式前往前進協調所安排的旅館安心休息。此外，許多志工朋友也湧入花蓮給予協助，台鐵除加開列車因應外，為滿足志工朋友在當地的生活條件，他也要求前進協調所做更多努力與安排，提供志工朋友更舒適的環境。

卓榮泰說，這些志工朋友們有些拿著鏟子，有些背個背包就前往花蓮馳援，展現對災民的關懷。卓榮泰強調，現在我們最需要的是所有國人能夠更加團結與信任，整個救災過程中，任何人都是懷著一顆要趕快把事情做好的心，但經常一句話或一個鏡頭就被拿來做無謂的擴大，社會不該如此，應為所有志工、國軍官兵、在當地服務的慈濟師兄師姐、民間團體、地方政府、鄉鎮公所、村里辦公室工作同仁提供溫暖與感謝。卓榮泰也請大家為全國投入救災的朋友們給予鼓勵。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 卓榮泰 行政院 災民

延伸閱讀

首屆食農教育大會開幕 卓榮泰：農業是立國根本

【重磅快評】賴清德記得張善政嗎？黨政救災別啃血饅頭

拒領普發1萬掀熱議！釋昭慧擬提告「這些人」 國民黨回應

颱風季迎來三連假 卓榮泰指示加強疏運安全

相關新聞

缺乏中央、地方政府整合 「鏟子超人」志工漫無目的行走

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助。即使大量人力進場，有民眾發現現場人力調配不佳，甚至有人來拍片...

樺加沙風災農損逾3.3億「花蓮占比99％最嚴重」 農田埋沒達392公頃

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部公布最新災損統計，農糧署彙整各縣市政府查報資料統計，截至今天上午11時止...

鏟子超人不分國籍！日人喊「光復等我」 台鐵車長逐車廂鞠躬

今天教師節連假首日，數千名來自全國各地的「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉災區當志工，不少人發現外籍人士投入救災的身影，也有台鐵...

桃園挺花蓮！八德三元宮捐百箱物資送暖

響應桃園市政府成立「桃園挺花蓮」物資集結站行動，桃園八德大廟—三元宮今在市議員暨主任委員呂林小鳳率領下，動員委員們搬運1...

影／台南搜救犬Dota馳援花蓮 3萬網友按讚「毛孩英雄」

台南市長黃偉哲在臉書介紹台南搜救犬「Dota」，隨市府特搜大隊深入花蓮災區，穿梭瓦礫堆協助搜尋，展現高度專業與敏捷。每次...

「鏟子超人」救光復 他疾呼別抵制網紅拍片：一定還有人在等待幫忙

花蓮光復鄉災區出現數千名「鏟子超人」協助災後復原工作，成為台灣最美風景。傳出有網紅「鏟兩下」拍影片就走人，引起討論。有網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。