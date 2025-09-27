桃園挺花蓮！八德三元宮捐百箱物資送暖

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
響應桃園市政府成立「桃園挺花蓮」物資集結站行動，桃園八德大廟—三元宮今在市議員暨主任委員呂林小鳳率領下，動員委員們搬運100箱民生物資送往大溪區原住民族文化會館集結站，盼能及時送達花蓮災區，協助災民度過難關。

三元宮準備的愛心物資包括有白米、食用油、鹽、糖、醬、醋、乾麵等日常用品，箱箱沉甸甸，充滿關懷。捐贈儀式中，由原住民族行政局專委簡善謙代表接受，並表達感謝之意。

呂林小鳳表示，這次花蓮災情撼動全國人民，大家都應盡一份心力，秉持著「人飢己飢、人溺己溺」精神，有錢出錢有力出力，還有許多民眾化身「鏟子超人」，前往當地協助救災，三元宮也希望透過這批物資，為受災鄉親帶來溫暖。

呂林小鳳說明，災區最需要的是能長期保存的乾燥物資，面對天災，沒有人能置身事外，因此三元宮捐贈物品特別以耐放民生用品為主；同時感謝桃園市政府的招募、啟動物資集結站，是讓愛心快速、集中送達災區的重要平台，相信眾志成城才能讓花蓮早日重建。

原民局專委簡善謙也表示，住在桃園市的花蓮縣原住民多達4萬5千人，許多原住民年輕人都已趕回花蓮協助救災，非常感謝八德三元宮的及時雨善行，贈送100份愛心物資，桃市府將於明天彙整各界物資後，由專人專車送往花蓮縣。

