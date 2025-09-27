快訊

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

獨／清泉崗女士官遭「經國號戰機吸入削頭」喪命 檢方查無犯罪事證簽結

棒球亞錦賽／中華隊4比0完封中國隊！爭冠門票還要等日韓大戰

影／台南搜救犬Dota馳援花蓮 3萬網友按讚「毛孩英雄」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市搜救犬「Dota」隨特搜大隊深入花蓮災區。圖／取自黃偉哲臉書
台南市搜救犬「Dota」隨特搜大隊深入花蓮災區。圖／取自黃偉哲臉書

台南市長黃偉哲在臉書介紹台南搜救犬「Dota」，隨市府特搜大隊深入花蓮災區，穿梭瓦礫堆協助搜尋，展現高度專業與敏捷。每次執行任務後，領犬員都會仔細清理牠身上的泥污與腳掌間碎石，避免因環境因素引發感染。

文章一出吸引逾3萬網友按讚，網友熱烈回應，直言「毛毛英雄辛苦了」、有人呼籲「幫毛孩加薪水」、「提供更多營養補給品」，也有人說「人和犬都辛苦了」，祈願不要受傷搜救隊「平安歸來」。

黃偉哲表示，搜救犬與特搜隊員肩負沉重任務，不僅展現專業能力，也帶給災區無比溫暖，市府將持續全力支持搜救犬與人員的需求。

台南市搜救犬粉專介紹，Dota是一隻比利時牧羊犬，此行有兩名隨隊獸醫師施柏丞與林政翰同行，協助照顧犬隻。粉專也回應外界關切是否該讓搜救犬穿戴裝備，強調領犬員會依現場情境判斷，若風險過高，犬隻會佩戴必要裝備，「因為我們絕對會是那個最不希望看到狗狗受傷的人！」

粉惠指出，經過完整訓練的搜救犬，其嗅覺能力可抵上約20名人力，往往需要優先進入災區，快速標定是否有人待救，受傷風險極高。因此隨隊獸醫師扮演關鍵角色，每次勤務結束後，獸醫師會與領犬員立即檢查犬隻狀況，必要時給予藥物或緊急處置，確保搜救犬健康無虞。

黃偉哲臉書全文

他是來自台南的搜救犬Dota ！

這幾天穿梭在花蓮災區，配合著特搜大隊精準執行搜救任務。

在執行完每一段勤務後，領犬員必須要把牠身上的髒污，以及卡在腳掌的碎石清理乾淨，以免因現場的環境帶來感染。

花蓮的救災任務持續在進行中，感謝台南特搜大隊的同仁，為災區注入無比的溫暖。

堰塞湖 馬太鞍溪 黃偉哲 搜救犬

延伸閱讀

麻豆農會辦「柚感生活節」 黃偉哲致敬農民感謝就在志工

南鐵地下化延伸至永康可行性獲中央核定 但地方財務負擔暴增

救災一畫面令人感動 花蓮徐榛蔚留言黃偉哲臉書感謝台南馳援

黃偉哲：台南市民支援花蓮災區親友 研擬補助機制

相關新聞

缺乏中央、地方政府整合 「鏟子超人」志工漫無目的行走

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助。即使大量人力進場，有民眾發現現場人力調配不佳，甚至有人來拍片...

樺加沙風災農損逾3.3億「花蓮占比99％最嚴重」 農田埋沒達392公頃

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部公布最新災損統計，農糧署彙整各縣市政府查報資料統計，截至今天上午11時止...

鏟子超人不分國籍！日人喊「光復等我」 台鐵車長逐車廂鞠躬

今天教師節連假首日，數千名來自全國各地的「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉災區當志工，不少人發現外籍人士投入救災的身影，也有台鐵...

桃園挺花蓮！八德三元宮捐百箱物資送暖

響應桃園市政府成立「桃園挺花蓮」物資集結站行動，桃園八德大廟—三元宮今在市議員暨主任委員呂林小鳳率領下，動員委員們搬運1...

影／台南搜救犬Dota馳援花蓮 3萬網友按讚「毛孩英雄」

台南市長黃偉哲在臉書介紹台南搜救犬「Dota」，隨市府特搜大隊深入花蓮災區，穿梭瓦礫堆協助搜尋，展現高度專業與敏捷。每次...

「鏟子超人」救光復 他疾呼別抵制網紅拍片：一定還有人在等待幫忙

花蓮光復鄉災區出現數千名「鏟子超人」協助災後復原工作，成為台灣最美風景。傳出有網紅「鏟兩下」拍影片就走人，引起討論。有網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。