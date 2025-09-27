影／台南搜救犬Dota馳援花蓮 3萬網友按讚「毛孩英雄」

台南市長黃偉哲在臉書介紹台南搜救犬「Dota」，隨市府特搜大隊深入花蓮災區，穿梭瓦礫堆協助搜尋，展現高度專業與敏捷。每次執行任務後，領犬員都會仔細清理牠身上的泥污與腳掌間碎石，避免因環境因素引發感染。

文章一出吸引逾3萬網友按讚，網友熱烈回應，直言「毛毛英雄辛苦了」、有人呼籲「幫毛孩加薪水」、「提供更多營養補給品」，也有人說「人和犬都辛苦了」，祈願不要受傷搜救隊「平安歸來」。

黃偉哲表示，搜救犬與特搜隊員肩負沉重任務，不僅展現專業能力，也帶給災區無比溫暖，市府將持續全力支持搜救犬與人員的需求。

台南市搜救犬粉專介紹，Dota是一隻比利時牧羊犬，此行有兩名隨隊獸醫師施柏丞與林政翰同行，協助照顧犬隻。粉專也回應外界關切是否該讓搜救犬穿戴裝備，強調領犬員會依現場情境判斷，若風險過高，犬隻會佩戴必要裝備，「因為我們絕對會是那個最不希望看到狗狗受傷的人！」

粉惠指出，經過完整訓練的搜救犬，其嗅覺能力可抵上約20名人力，往往需要優先進入災區，快速標定是否有人待救，受傷風險極高。因此隨隊獸醫師扮演關鍵角色，每次勤務結束後，獸醫師會與領犬員立即檢查犬隻狀況，必要時給予藥物或緊急處置，確保搜救犬健康無虞。

黃偉哲臉書全文

他是來自台南的搜救犬Dota ！ 這幾天穿梭在花蓮災區，配合著特搜大隊精準執行搜救任務。 在執行完每一段勤務後，領犬員必須要把牠身上的髒污，以及卡在腳掌的碎石清理乾淨，以免因現場的環境帶來感染。 花蓮的救災任務持續在進行中，感謝台南特搜大隊的同仁，為災區注入無比的溫暖。

