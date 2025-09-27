「鏟子超人」救光復 他疾呼別抵制網紅拍片：一定還有人在等待幫忙

花蓮光復鄉災區出現數千名「鏟子超人」協助災後復原工作，成為台灣最美風景。傳出有網紅「鏟兩下」拍影片就走人，引起討論。有網友疾呼「請別抵制任何人包含網紅去光復鄉拍片」，我們需要更多有影響力且說走就走的人，透過媒體讓大家知道真實情況。

網友「jdhemd121」在Threads社群平台表示，昨天因為有網紅去了非市區的偏遠部落，才讓大家知道那裡更需要幫助。他擔心如果民眾因為害怕被網暴，導致需要幫忙的年長者無法透過媒體找人幫忙，時間愈長、熱度沒了，傷害愈大。「這是一件正向的事，光是到當地就要好幾小時的車程」。請讓自媒體專業的工作者用行動跟影片，帶領收視族群一起來花蓮救災。

他說，高齡爺爺奶奶光是行動就不方便、也不會用網路，只能透過「被發現」跟「網路」來得到幫忙。時間愈長愈難清，現在愈臭。請別再讓悲劇發生。一定還有人在等待幫忙。

其他網友附和，「敦厚路91號跟89號那邊都幾乎是居民自救，拜託幫忙了，家人都在那邊，我們很盡力鏟土了」、「真的，作秀歸作秀，但另一方面他們也讓大家知道花蓮需要人力，就讓每個人去發揮他的專長」、「認同，這也是KOL（關鍵意見領袖）的最大價值！只要不妨礙到現場救災，或是做出不當行為，我覺得利用流量擴散出去讓更多人看見是好的」、「為的是用自身的傳播力量去讓更多人知道，引發共鳴，為善不欲人知是平常默默做的事情，但大災大難必須讓更多人知道細節」。

也有網友說，「每一個願意伸出援手的都是英雄」、「如果是想幫忙，到底為什麼有人要抵制？我不懂」、「我也認為這時候一些人拍照錄影發文沒問題，我也是一直在網路上海巡確認最新狀況，其實蠻需要這些人幫忙被看見的」、「善用自媒體的力量推播，讓一些偏遠部落的獨居老人也能被發現並幫助他們」、「鏟子英雄，是台灣人團結的見證，將會被寫進歷史」、「支持網路救災」。

