花蓮不孤單 蔡英文：英雄不一定有披風 手裡只握一把鏟子
花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成死傷，前總統蔡英文今天表示，台灣最美的風景，不只是山河，還有彼此守護的心。連假第一天，許多人選擇前往花蓮，列車上滿滿都是「鏟子超人」。
蔡英文在臉書表示，「有人說，英雄不一定有披風，他們的手裡，可能只握著一把鏟子；有人說，哪一個國家能在災難之後，一人一鏟奔赴災區？答案是台灣。」
蔡英文說，謝謝每一位願意穿上雨鞋、揮動鏟子的朋友，謝謝每一位前往災區，分物資、煮熱食的志工，謝謝連毛小孩都不放棄的全台各地搜救隊。
蔡英文表示，各位用行動展現了台灣人最可貴的團結與善良。因為有各位，花蓮的復原之路不孤單；因為有各位，台灣一定會更堅強。
